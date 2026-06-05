Apple, Messages for Business platformasına ilk AI ajanını ekledi

·109·Teknoloji
Apple, Messages for Business platformasına ilk AI ajanını ekledi

Yapay zeka ajanlarının kullanımını basit bir SMS göndermek kadar kolaylaştıran Poke girişimi, Apple'ın Messages for Business platformunda çalışmak için izin alan ilk AI ajanı oldu. Bu zamana kadar bu platform sadece havayolları, oteller ve büyük perakende zincirleri gibi iş ortakları için açıktı. Şimdi Apple ekosistemini yapay zeka ajanları için de açmaya başladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Mart ayında başlatılan Poke, karmaşık komut satırları veya OpenClaw gibi sistemlerle çalışmak istemeyen sıradan kullanıcılar için tasarlandı. Günlük planlama, takvim yönetimi, sağlık göstergelerini izleme, akıllı ev kontrolü ve fotoğraf düzenleme gibi görevleri metin mesajları aracılığıyla gerçekleştirir. TechCrunch verilerine göre, hizmet şu ana kadar SMS, Telegram ve WhatsApp üzerinden 100 milyondan fazla mesaj alışverişi yaptı.

Poke projesinin Apple platformuna çıkışı, beklenen Worldwide Developers Conference (WWDC) konferansı arifesinde gerçekleşti. Bu etkinlikte Apple'ın yapay zeka ile zenginleştirilmiş yeni Siri sürümünü ve diğer AI araçlarını tanıtması bekleniyor. Messages for Business aracılığıyla kullanıcılar, iMessage arayüzünde şirketlerle iletişime geçerek arama yapmadan çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor.

California merkezli The Interaction Company girişiminin kurucularından Marvin von Hagen'in sözlerine göre, şirket Apple'a her kullanıcı için ödeme yapıyor. Ona göre Apple, bu alanı karlı bir iş modeline dönüştürüyor. Apple'dan izin almak için girişimin, bir AI ajanı olduğunu açıkça belirtmesi ve gerektiğinde canlı operatör desteği sağlayabildiğini kanıtlaması gerekti.

ApplePokeYapay ZekaiMessageTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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