Meta yapay zeka için Tesla tarzı çadır veri merkezleri inşa ediyor

·69·Teknoloji
Meta yapay zeka için Tesla tarzı çadır veri merkezleri inşa ediyor

Yapay zeka yarışı beklenmedik bir aşamaya girdi: Meta şirketi, veri merkezleri inşa ederken Tesla ve xAI deneyimlerinden yararlanarak özel çadırlar kullanmaya başladı. Cleanview'in kurucusu Michael Thomas tarafından tespit edilen bilgilere göre, şirket Ohio'nun New Albany şehrinde altı devasa çadır — "hızlı konuşlandırma yapıları" — inşa etti. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu strateji inşaat süresini yarıya indirmeye hizmet ediyor. Mark Zuckerberg geçen yıl verdiği bir röportajda çok gigawatt'lık veri merkezlerini hava koşullarına dayanıklı çadırlarda konumlandırma planından bahsetmişti. Uydu görüntüleri ve yerel izinler, Meta'nın kısa sürede her biri 125.000 metrekarelik beş büyük tesisi tamamladığını doğruluyor.

Bu yaklaşım, Tesla'nın Model 3 üretimini hızlandırmak için Fremont'taki fabrika sahasında çadırlar kurmasını hatırlatıyor. Meta projesini güçlendirmek için xAI gibi modüler gaz türbinlerinden yararlanıyor. Bu çadırların içine milyarlarca dolar değerinde yüksek performanslı çipler yerleştirilecek.

Şu anda Meta, yapay zeka modellerini geliştiricilere sunarken zorluklarla karşı karşıya. Wall Street Journal'ın haberine göre, Muse Spark modeli hazır olsa da API sistemlerinde gecikmeler gözlemleniyor. Şirket veri merkezleri için 145 milyar dolara kadar kaynak ayırmayı planlıyor ve çadır kullanımı maliyetleri biraz olsun düşürme imkanı sunuyor.

MetaYapay ZekaTeslaVeri MerkeziTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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