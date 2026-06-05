Pochta Rossii ABD'den paket teslimatını yeniden başlattı

·77·Teknoloji
Pochta Rossii ABD'den paket teslimatını yeniden başlattı

«Pochta Rossii», 2022'den bu yana ilk kez ABD'den Rusya'ya paket ve mektup teslimatını yeniden başlattı. Yaptırımlar nedeniyle durdurulan bu rota artık üçüncü ülkeler üzerinden transit olarak gerçekleştiriliyor. Şirketin açıklamasına göre, ABD'den gönderilen ilk gönderi partisi zaten varış noktasına ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Lojistik operatörünün açıklamasına göre, ithalatın yeniden başlaması ülke genelinde teslimat coğrafyasını genişletme imkanı sunuyor. Daha önce bu tür gönderiler kısmen ekspres taşıyıcılar aracılığıyla yapılmaktaydı, ancak ABD'deki kabul ağları sınırlıydı. Artık mevcut lojistik şemalar temelinde istikrarlı teslimat sağlanıyor.

ABD rotası müşteriler için hala büyük önem taşıyor: kısıtlamalar getirilmeden önce bu ülkeden gelen posta ithalatı hacmi ayda 50 tonu aşıyordu. Rus kullanıcılar genellikle elektronik eşya, biyolojik aktif takviyeler (BAT), giyim ve ayakkabı sipariş ediyor.

Buna rağmen, gönderileri takip etme (tracking) meselesi biraz karmaşıklaştı. Mayıs 2024'ün başından beri «Pochta Rossii» takip detaylarını azalttı. Artık birçok paket için yalnızca gönderildi ve teslim edildi nihai durumları gösteriliyor, bu da transit sürecinin izlenmesini zorlaştırıyor.

Pochta RossiiABDLojistikİthalatPaket
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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