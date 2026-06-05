StrictlyVC Los Angeles'ta Savunma Teknolojileri ve Yapay Zeka Tartışılıyor

·75·Teknoloji
StrictlyVC Los Angeles'ta Savunma Teknolojileri ve Yapay Zeka Tartışılıyor

Bu yılın 18 Haziran'ında El Segundo'daki The Aerospace Corporation kampüsünde bir sonraki StrictlyVC Los Angeles etkinliği düzenlenecek. Bu prestijli zirvede yatırımcılar, startup kurucuları ve teknoloji liderleri bir araya gelerek venture sermayesi, savunma teknolojileri ve yapay zeka alanındaki en önemli gelişmeleri tartışacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Geciyi Mach Industries'in kurucusu Ethan Thornton açacak. 'Savunma Teknolojilerinin Yeni Dönemi' başlıklı konuşması, otonomi, üretim ve ulusal güvenlik alanındaki başarıların savunma sektörünü nasıl dönüştürdüğüne adanacak. Thornton, kısa sürede karmaşık bir teknoloji şirketinin nasıl kurulacağı konusundaki deneyimlerini paylaşacak.

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü, Founders Fund temsilcisi Delian Asparouhov ve Shinkei Systems kurucusu Saif Khawaja'nın katılımıyla gerçekleşecek panel olacak. 'Fiziksel AI' kavramı, robotik ve otomasyonun gelişimi ile bu teknolojilerin fiziksel dünyayı nasıl değiştirdiği hakkında konuşacaklar. Bu sohbet yalnızca yazılımla sınırlı kalmayacak, gerçek dünyada çalışan teknolojilerin ölçeklendirilmesi konularını da kapsayacak.

Ayrıca, M13'ün ortak kurucusu Carter Reum, yapay zeka alanındaki yatırımlar hakkında bir sunum yapacak. Yapay zekanın çeşitli endüstri dalları üzerindeki etkisini ve yatırımcıların kısa vadeli hype'tan uzaklaşarak uzun vadeli sürdürülebilir şirketleri nasıl belirlediğini açıklayacak. Reum, yeni kategorilerin ortaya çıkmasıyla venture yatırımlarının nasıl evrim geçirdiğini analiz edecek.

StrictlyVC Los Angeles yalnızca sunumlarla sınırlı kalmayıp, inovasyonun itici güçleri olan uzmanlar için bir ağ oluşturma (networking) alanı olarak hizmet verecek. Katılımcılar yeni iş ortaklıkları kurma, deneyim paylaşma ve teknoloji dünyasındaki en son trendleri sektör liderlerinden doğrudan öğrenme fırsatına sahip olacaklar.

StrictlyVCYapay ZekaSavunma TeknolojileriVenture SermayesiStartup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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