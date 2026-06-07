OpenAI, siber saldırılara karşı koruyan Lockdown Mode modunu tanıttı

OpenAI şirketi, ChatGPT kullanıcıları için yeni Lockdown Mode özelliğini duyurdu. Bu mod, sohbet botunu web sayfaları ve diğer içerik kaynaklarındaki gizli zararlı talimatlardan — "prompt injection" saldırılarından ek olarak korumak için geliştirilmiştir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Lockdown Mode etkinleştirildiğinde sistemin bazı özellikleri kısıtlanır. Özellikle, canlı web taraması devre dışı bırakılır ve yalnızca önbellekte saklanan verilerin kullanımına izin verilir. Ayrıca, internetten görsel arama ve gösterme, Deep Research ve Agent Mode işlevleri geçici olarak durdurulur. Kullanıcıların hâlâ görsel oluşturma imkanına sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Şirket yetkililerinin sözlerine göre, bu mod etkin olsa bile ChatGPT tamamen güvenli olmayabilir. Zararlı komutlar önbellekteki içerikte veya yüklenen dosyalarda kalabilir ve yanıtın doğruluğunu etkileyebilir. Ancak temel amaç, gizli bilgilerin sızma riskini en aza indirmektir.

OpenAI, Lockdown Mode'un tüm kullanıcılar için tasarlanmadığını vurguluyor. Öncelikle son derece önemli verilerle çalışan ve veri sızdırılmasına karşı sıkı koruma isteyen kuruluşlar ve bireyler için faydalıdır. Şu anda bu özellik, ChatGPT Business ve bazı kişisel hesaplar için aşamalı olarak uygulanmaktadır.