Minisforum M2 Pro: 128 GB RAM ve Panther Lake işlemcili mini PC

Minisforum şirketi, Intel'in Panther Lake nesil işlemcileriyle donatılmış yeni M2 Pro mini bilgisayarını resmi olarak tanıttı. Cihazın temelini, Xe3 entegre grafikli Intel Panther Lake-H işlemcisi oluşturuyor. Üreticinin belirttiğine göre, grafik performansı Lunar Lake nesline kıyasla neredeyse %50 arttı. Daha yüksek güce ihtiyaç duyan kullanıcılar için harici ekran kartı bağlamaya olanak tanıyan OCuLink bağlantı noktası mevcut. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelde yapay zeka görevlerine özel bir odaklanma var. Merkezi işlemci, NPU5 sinir bloğu ve grafik çekirdeğin uyumu sayesinde toplam performans 180 TOPS seviyesine ulaşıyor. Bu, bulut hizmetlerine başvurmadan DeepSeek-R1 gibi yerel yapay zeka modellerini doğrudan cihazda çalıştırma imkanı sunuyor. Ayrıca Microsoft Copilot için özel bir düğme ve sesli kontrol için dahili mikrofon dizisi bulunuyor.

Minisforum M2 Pro, 128 GB'a kadar LPDDR5X belleği destekliyor ve veri depolama için üç adet M.2 PCIe 4.0 yuvasına sahip. Arayüz seti de oldukça zengin: üç USB-A, üç USB4, HDMI, DisplayPort, SD kart yuvası ve 3,5 mm ses konektörü mevcut. Ağ bağlantıları için 10 Gbit/s ve 2,5 Gbit/s hızlarında Ethernet portları kurulmuş.

Cihazın kasası tamamen metalden yapılmış olup, monitörün arkasına montaj için VESA desteği sunuyor. Kompakt boyutlarına rağmen, bu mini PC profesyonel iş istasyonlarıyla rekabet edebilecek teknik özellikler sunuyor.