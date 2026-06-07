OpenAI yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalışıyor

·36·Teknoloji
OpenAI yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalışıyor

OpenAI, önümüzdeki haftalarda ChatGPT'nin güncellenmiş bir sürümünü sunmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre, bu güncelleme programlama araçları ve yapay zeka ajanlarını içeren gerçek bir "süper uygulama"ya dönüşecek. Techcrunch.com bunu bildiriyor .

Şirketin temel amacı, Anthropic gibi rakiplerle mücadelede üstünlük sağlamak ve özellikle iş müşterileri segmentindeki konumunu güçlendirmektir. Ayrıca OpenAI, IPO (halka arz) öncesinde kârlılık seviyesini artırmayı hedefliyor. Bu, ücretsiz kullanıcıların Codex programlama aracı gibi ücretli ürünlere yönlendirilmesi anlamına geliyor.

OpenAI'nin üst düzey yöneticilerinden biri durumu yorumlarken "sohbet öldü" vurgusunu yaptı. Şirketin ana ürünler ve platformlar bölümünün başkanı Thibault Sottiaux'a göre ekip, kullanıcının kişisel ve iş hayatındaki tüm konularda yardımcı olabilecek kişisel bir ajan üzerinde çalışıyor.

OpenAI'nin "süper uygulama" yaratma hırsları hakkında geçen yıldan beri haberler dolaşıyor. Mart ayında The Wall Street Journal, bu planların şirket stratejisinde büyük bir dönüm noktası olduğunu yazmıştı. Şu anda OpenAI yönetimi, Sora video oluşturucu gibi "ikincil projelerden" vazgeçip tüm dikkatini ana ekosisteme odaklıyor.

OpenAIChatGPTYapay ZekaTeknolojiSüper Uygulama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Uçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiUçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiBugün, 17:21Rusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktıRusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktıBugün, 16:59V-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekV-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekBugün, 16:29C12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi bulduC12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi bulduBugün, 15:59ChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyorChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyorBugün, 15:27Operasyonel bellek fiyatlarının 2026 sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyorOperasyonel bellek fiyatlarının 2026 sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyorBugün, 14:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde