OpenAI yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalışıyor

OpenAI, önümüzdeki haftalarda ChatGPT'nin güncellenmiş bir sürümünü sunmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre, bu güncelleme programlama araçları ve yapay zeka ajanlarını içeren gerçek bir "süper uygulama"ya dönüşecek. Techcrunch.com bunu bildiriyor .

Şirketin temel amacı, Anthropic gibi rakiplerle mücadelede üstünlük sağlamak ve özellikle iş müşterileri segmentindeki konumunu güçlendirmektir. Ayrıca OpenAI, IPO (halka arz) öncesinde kârlılık seviyesini artırmayı hedefliyor. Bu, ücretsiz kullanıcıların Codex programlama aracı gibi ücretli ürünlere yönlendirilmesi anlamına geliyor.

OpenAI'nin üst düzey yöneticilerinden biri durumu yorumlarken "sohbet öldü" vurgusunu yaptı. Şirketin ana ürünler ve platformlar bölümünün başkanı Thibault Sottiaux'a göre ekip, kullanıcının kişisel ve iş hayatındaki tüm konularda yardımcı olabilecek kişisel bir ajan üzerinde çalışıyor.

OpenAI'nin "süper uygulama" yaratma hırsları hakkında geçen yıldan beri haberler dolaşıyor. Mart ayında The Wall Street Journal, bu planların şirket stratejisinde büyük bir dönüm noktası olduğunu yazmıştı. Şu anda OpenAI yönetimi, Sora video oluşturucu gibi "ikincil projelerden" vazgeçip tüm dikkatini ana ekosisteme odaklıyor.