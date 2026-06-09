Zepto IPO başvurusunu yaptı: Hızlı büyüme ve büyük zararlar

·4·Teknoloji
Zepto IPO başvurusunu yaptı: Hızlı büyüme ve büyük zararlar

Hindistan'ın hızlı ticaret (quick-commerce) alanındaki lider girişimi Zepto, yaklaşık 1 milyar dolarlık halka arz (IPO) planlarını duyurdu. Y Combinator projeleri arasında ABD dışındaki en büyük yatırımlardan birini alan şirket, Pazartesi günü mali raporlarını açıkladı. Belgelere göre, Zepto'nun reklam gelirleri 2026 mali yılında %151 artarak 171 milyon dolara ulaştı, toplam operasyonel gelir ise %104 artışla 2,4 milyar dolar oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

2021 yılında Stanford Üniversitesi'nden ayrılan Aadit Palicha ve Kaivalya Vohra tarafından kurulan Zepto, şu anda Zomato'ya ait Blinkit ve Swiggy Instamart gibi devlerle rekabet ediyor. Ayrıca Amazon ve Walmart tarafından desteklenen Flipkart da bu segmentteki konumunu güçlendiriyor. Rekabetin yoğun olmasına rağmen, Zepto 2026 mali yılında 640 milyondan fazla sipariş işledi; bu, geçen yıla göre neredeyse iki kat daha fazla.

Ancak, bu hızlı büyüme yüksek maliyetler pahasına gerçekleşiyor. Şirket, 2026 mali yılında 617,36 milyon dolar net zarar açıkladı. Zepto başvurusunda zararların devam edebileceğini ve tarihsel büyüme oranlarının korunmasının garanti edilmediğini kabul etti. Bu durum, venture capital ile gelişen ve henüz kâra geçmeden borsaya açılmaya çalışan şirketler için tipiktir.

IPO kapsamında Zepto, yeni hisseler çıkararak 837,41 milyon dolara kadar fon toplamayı planlıyor. Ayrıca, Nexus Venture Partners, Contrary ve Razor Ventures gibi mevcut yatırımcılar da paylarının bir kısmını satışa sunacak. Büyük yatırımcılar Y Combinator ve Lightspeed'in paylarını korumaya karar verdiği ve hisse satışına katılmadığı belirtilmelidir.

Şirketin piyasa değeri konusu hala belirsizliğini koruyor. Son yatırım turunda Zepto 7 milyar dolara değerlenmişti, ancak bazı fonlar borsadaki değerinin bundan daha düşük olabileceğini tahmin ediyor. Bunun yanı sıra, şirketin kurucularının Hindistan'daki kolluk kuvvetleri tarafından yabancı yatırımlar ve döviz mevzuatı konularında sorguya çağrıldığı da ortaya çıktı.

ZeptoIPOGirişimHindistanİş
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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