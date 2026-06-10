Google, AI abonelik fiyatlarını düşürerek rakiplerine darbe vurdu

Google, uygun fiyatlı yapay zeka abonelik planını daha da ucuzlatarak gelişmekte olan pazarlardaki fiyat savaşını ABD'li tüketiciler arasına taşıdı. Pazartesi günü duyurulan habere göre, Google AI Plus hizmetinin aylık ücreti 7,99 dolardan 4,99 dolara düşürüldü. Bununla birlikte, sunulan bulut depolama alanı iki katına çıkarılarak 200 GB'tan 400 GB'a yükseltildi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Gemini AI aboneliklerinden sorumlu ürün yöneticisi Vikas Kansal'ın sözlerine göre, bu güncellemeler önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için geçerli olmaya başlayacak. Google AI Plus, Ocak ayında ABD pazarındaki en ucuz ücretli yapay zeka hizmeti olarak piyasaya sürülmüştü. Hizmet öncelikle öğrenciler ve bireysel kullanıcılar için tasarlanmış olup, Omni Flash aracılığıyla video oluşturma, Google Flow yaratıcı stüdyosu ve NotebookLM gibi araçları içeriyor.

Uzmanlara göre Google, dikey entegrasyonunu ve geniş dağıtım imkanlarını kullanarak piyasadaki kar marjını düşürüyor. Bu durum, yalnızca yapay zekaya odaklanan OpenAI ve Anthropic gibi şirketler için ciddi bir sınav olabilir. Goodwater Capital'ın ortak kurucusu Chi-Hua Chien, teknoloji altyapı şirketlerinin zamanla değerini yitirerek emtia (commodity) seviyesine düşeceğini belirtiyor.

Bu fiyat savaşı başlangıçta Hindistan gibi hızla gelişen pazarlarda başlamıştı. Geçen yılın Ağustos ayında OpenAI, ChatGPT Go hizmetini Hindistan'da yaklaşık 4,60 dolar fiyatla başlatmış, Google ise buna yanıt olarak Aralık ayında indirimli planını sunmuştu. Şimdi bu strateji, ABD pazarı da dahil olmak üzere küresel ölçekte geniş çapta uygulanıyor.