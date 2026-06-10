Rusya'nın yeni yüksek çözünürlüklü uydusu 2 Eylül'de fırlatılacak

MT-Lab şirketi, yeni KOEN Dünya uzaktan algılama (DÜA) uydusunu 2 Eylül 2026 tarihinde yörüngeye fırlatmayı planlıyor. Bu bilgi, IV. Uluslararası Kurumlar Arası Bilimsel ve Teknik Konferans kapsamında duyuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

KOEN (optik-elektronik gözlem kompleksi), alçak Dünya yörüngesinde çalışmak üzere tasarlanmış olup, Dünya yüzeyini 0,5 metreye kadar mekansal çözünürlükte görüntüleme kapasitesine sahiptir. Bu yüksek performans, çeşitli nesnelerin ve bölgelerin son derece detaylı bir şekilde izlenmesine olanak tanır.

Uzaktan algılama teknolojileri ormancılık, tarım arazileri, altyapı tesisleri ve acil durumların izlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür teknolojiler, ekonominin çeşitli sektörleri için önemli bir veri kaynağı görevi görmektedir.

Ayrıca EOS-O adlı bir başka DÜA uydusunun hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Fırlatılışının 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Cihaz, 450–550 km yükseklikteki yörüngede hareket edecek ve 0,5 metre çözünürlüklü görüntüler sağlayacaktır.

Daha önce Roskosmos başkanı Dmitriy Bakanov, modern görevlerin Dünya uzaktan algılama uydularından mevcut olandan çok daha yüksek çözünürlük talep ettiğini belirtmişti. Yeni projeler tam olarak bu ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.