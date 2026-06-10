Anthropic, Linux ve macOS sistemlerindeki açıkları bulan Claude Fable 5 modelini tanıttı

·0·Teknoloji
Anthropic, Linux ve macOS sistemlerindeki açıkları bulan Claude Fable 5 modelini tanıttı

Anthropic şirketi, yeni nesil yapay zeka modelleri Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5'i duyurdu. Geliştiriciler, bu modellerin temel özelliğinin, kullanıcının sürekli müdahalesi olmadan birkaç saat boyunca karmaşık çok aşamalı görevleri bağımsız olarak yerine getirebilme yeteneği olduğunu belirtiyor. Şu anda Claude Fable 5 genel kullanıma sunulmuş durumda; daha güçlü olan Mythos 5 sürümü ise siber güvenlik ve biyolojik araştırmalara odaklanan kapalı Project Glasswing programı kapsamında kullanılıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Claude Fable 5 modeli, Linux, macOS, Firefox ve diğer büyük yazılım projelerindeki güvenlik açıklarını tespit etme ve gidermede kendini kanıtlamış Claude Mythos teknolojisine dayanıyor. Anthropic temsilcilerine göre, yeni modeller daha önce uzman ekipler gerektiren projeleri otonom bir şekilde tamamlayabiliyor. Örneğin, Stripe şirketi ile iş birliği içinde bu model, 50 milyon satırlık Ruby kod tabanının taşınmasına yardımcı oldu; bu işlem manuel olarak yapılsaydı aylar sürecekti.

Wharton İşletme Okulu profesörü Ethan Mollick de modelin yeteneklerini övdü. Claude Fable 5'e 19 sayfalık bir analitik araç oluşturma teknik şartnamesi verdiğini ve modelin dokuz buçuk saat boyunca hiçbir müdahale olmadan tam bir yazılım çözümü geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, modelin çok modlu yetenekleri, sadece ekrandaki görüntüye dayanarak Pokémon FireRed oyununu bağımsız olarak oynamasıyla sergilendi.

Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte Anthropic güvenlik sistemini de güçlendirdi. Sistem siber saldırılar, exploit oluşturma veya kimyasal madde sentezi ile ilgili talepler tespit ederse, kullanıcıyı otomatik olarak önceki neslin daha zayıf bir modeline (Opus 4.8) yönlendiriyor. Şirket, bu tür önlemlerin, insan müdahalesi olmadan uzun süre çalışabilen güçlü yapay zeka sistemlerinin güvenli bir şekilde uygulanması için gerekli olduğunu vurguluyor.

AnthropicClaude Fable 5Yapay ZekaSiber GüvenlikLinux
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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