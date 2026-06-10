Xiaomi 10 dakikada buz ve 3 saniyede kaynar su veren dispanseri tanıttı

Xiaomi şirketi, akıllı ev için yeni bir cihaz olan; su sebili, su ısıtıcısı, termopot ve buz yapıcı özelliklerini birleştiren Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker) ürününü tanıttı. Mutfak, ofis veya oturma odaları için tasarlanan bu cihaz, hem dahili tanktan hem de doğrudan su filtreleme sisteminden beslenerek çalışabiliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Yeni cihazın en önemli özelliği suyun anında ısıtılmasıdır. 2050 W gücündeki entegre ısıtma elemanı, çalıştırıldıktan sadece 3 saniye sonra kaynar su sağlar. Kullanıcılar sıcaklığı 40 ile 90 °C arasında seçebilir, Mi Home uygulaması üzerinden ise daha hassas ayarlar yapabilirler.

Ayrıca cihaz hızlı buz yapma kapasitesine sahiptir: 5 adet buz küpü 10–15 dakika içinde oluşur, saklama haznesi ise 55 adede kadar buz küpünü alabilir ve onları soğuk tutar. Üretici hijyen konularına da özel önem vererek, su ve buzu ultraviyole ışınlarla sterilize etme ve sistemi otomatik temizleme fonksiyonlarını eklemiştir.

Dispenser çocuk kilidi, renkli ekran ile donatılmıştır ve gürültü seviyesi 35 dB'in altındadır. Çin'de cihaz 15 Haziran'dan itibaren yaklaşık 3299 yuan (indirimle 440 dolar civarında) fiyatla satışa sunulacaktır.