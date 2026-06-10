Yandex robot kuryeleri Voronej ve Tyumen sokaklarında çalışmaya başlayacak

2026 yazının sonuna kadar Yandex şirketinin robotik teslimat hizmeti Voronej ve Tyumen şehirlerinde faaliyete geçecek. Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, projenin coğrafyası altı milyonluk şehre kadar genişleyecek ve yıl sonuna kadar yeni bölgelerin eklenmesi planlanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Şu anda bu şehirlerde özel robot-haritacılar faaliyet gösteriyor. Temel görevleri, sokakların ayrıntılı üç boyutlu (3D) haritasını oluşturmaktır. Bu haritalar, gelecekte robot kuryelerin kentsel ortamda hatasız hareket etmelerini ve adresleri tam olarak bulmalarını sağlayacak.

Kullanıcılar, robot aracılığıyla siparişlerini Yandex Lavka ve Yandex Eda uygulamaları üzerinden verebilecekler. Yeni bölgelerde Yandex tarafından seri üretimi yapılan dördüncü nesil roverlar kullanılacak. Bu cihazlar karmaşık şehir koşullarına uyum sağlamıştır.

2026'nın ilk çeyreği itibarıyla robot filosu 500 adet iken, 2027 sonuna kadar bu sayının 20.000'e çıkarılması hedefleniyor. Yıl başından bu yana şirket, kapsama alanını birkaç kat genişleterek servise 100'den fazla darkstore ve teslimat bölgesi ekledi.