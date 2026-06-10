Avalanche şirketi masaüstü füzyon reaktörü geliştirdi

·0·Teknoloji
Avalanche şirketi masaüstü füzyon reaktörü geliştirdi

Bugüne kadar kimse enerji üretebilecek bir füzyon reaktörü yaratmayı başaramadı, ancak fizikçilerin bu hedefe ulaşmak için net bir planı var. Önemli aşamalardan biri, füzyon yakıtını Güneş'in merkezindeki sıcaklığa neredeyse eşit olan 10 milyon santigrat dereceye kadar ısıtmaktır. Avalanche girişimi, TechCrunch'a özel olarak yaptığı açıklamada, masaüstü prototipinin bu eşiği aştığını ve plazmayı yaklaşık 11 milyon dereceye kadar ısıtmayı başardığını duyurdu. Bu konuda haber veriyor Techcrunch.com.

Böyle bir sonuca dünya çapında sadece birkaç şirket ulaşabildi. Çoğu füzyon girişimi bu hedefe ulaşmak için çok büyük miktarlarda fon harcarken, Avalanche bunu 50 milyon dolardan daha az bir risk sermayesi yatırımıyla başardığını vurguluyor. Plazma fizikçileri sıcaklığı termometre ile değil, parçacık enerjisini inceleyerek kEV (kiloelektron-volt) birimiyle ölçerler. Uzmanlara göre, 1 kEV'in üzerindeki bir değer, tüm dünyanın dikkatini çeken ciddi bir sonuçtur.

Plazma sıcaklığı, füzyon deneylerini değerlendirmede temel değişkenlerden biridir. Plazma yeterince ısınmazsa, parçacıkların birbirleriyle çarpışma ve yeni bir atoma dönüşme olasılığı azalır. Ancak plazma yeterince sıcak, yoğun ve kararlıysa, füzyon reaksiyonu gerçekleşir ve muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bu başarı henüz tam bir zafer anlamına gelmese de, girişimin reaktöründe harcanandan daha fazla enerji üretme yolunda olduğunu gösteriyor.

Avalanche şirketinin küçük ölçekli prototipleri, füzyon enerjisinin rakiplerin düşündüğünden çok daha küçük ölçeklerde de çalışabileceğini gösteriyor. Çoğu girişim, onlarca veya yüzlerce megavat elektrik üreten büyük reaktörler tasarlıyor. Eğer Avalanche kompakt ve daha ucuz bir cihaz yaratabilirse, dizel jeneratörlerden doğal gaz türbinlerine kadar birçok teknolojiye ciddi bir rakip olabilir.

Şirket sonuçları henüz bilimsel dergilerde yayınlamamış olsa da, raporun MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) fizikçisi tarafından doğrulandığını belirtti. Çoğu reaktör devasa tesislerken, Avalanche küçük boyutu seçti çünkü kompakt cihazları geliştirmek daha kolay. Girişimin Jyn adlı son cihazının füzyon çekirdeği sadece beş inç çapında.

AvalancheFüzyon EnerjisiTeknolojiPlazmaFizik
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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