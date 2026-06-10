Neden tüm büyük şirketler enerji pazarına yöneliyor

·1·Teknoloji
Neden tüm büyük şirketler enerji pazarına yöneliyor

Önce Tesla, sonra Ford, şimdi de GM; neredeyse tüm otomotiv devleri enerji depolama sistemleri pazarından pay almaya çalışıyor. Bunun nedeni basit: ABD'de elektrikli araç (EV) satışları biraz yavaşlamış olsa da, sabit batarya satışları son iki yılda iki katına çıktı ve bu büyüme durmaya niyetli değil. Solar Energy Industries Association verilerine göre, 2030 yılına kadar yıllık kurulu güç 110 GW/saat'i aşacak ve bu, bugünkü rakamın iki katıdır. Bu konuda haber veriyor Techcrunch.com.

GM'in bataryalar ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı Kurt Kelty, TechCrunch'a verdiği röportajda bu pazarın potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Şirket kısa süre önce pazarın merkezini ele geçirmeyi hedefleyen tamamen yeni bir sodyum-iyon batarya kimyası tanıttı. Enerji depolama pazarındaki bu hızlı büyüme, üç ana trendin birleşmesiyle bağlantılıdır.

En belirgin neden, AI (yapay zeka) sistemlerine hizmet veren veri merkezlerinin (data centers) genişlemesidir. Bu merkezlerin enerji talebinin on yılın sonuna kadar yaklaşık üç katına çıkması bekleniyor. Aynı zamanda ulaşım, üretim, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi ekonominin büyük sektörleri de tamamen elektriklendiriliyor. Kelty'ye göre, veri merkezleri olmasa bile bu alanda ciddi bir büyüme gözlemleniyor.

Sadece otomobil üreticileri değil, startup'lar da bu pazara büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin, Base Power Ekim ayında 1 milyar dolar, Lunar Energy ise 232 milyon dolar fon topladı. Şu anda pazara Tesla liderlik ediyor: geçen yıl kurulan 57 GW/saat kapasitenin yüzde 82'si bu şirkete aitti. Tesla için enerji depolama segmentindeki brüt kar yüzde 30 seviyesinde, bu da geleneksel otomobil satışından elde edilen kardan birkaç kat daha fazladır.

GM, sodyum-iyon hücrelerini on yılın sonuna kadar hazır hale getirmeyi planlıyor. Şirket, bu pazar için özel olarak uyarlanmış bir batarya ailesi geliştirmek üzerinde çalışıyor. Tesla şu anda pazarı kontrol etse de, rekabetin artması enerji sektöründe yeni bir teknolojik devrimin habercisidir.

TeslaGMEnerjiBataryaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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