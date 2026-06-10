Warner Music Group, yapay zeka girişimi Sureel AI'ı satın aldı

·0·Teknoloji
Warner Music Group, yapay zeka girişimi Sureel AI'ı satın aldı

Warner Music Group (WMG), Çarşamba günü telif hakkı koruması konusunda uzmanlaşmış Sureel AI girişimini satın aldığını duyurdu. Sureel'in patentli teknolojisi, şarkılar için benzersiz bir “AI DNA” oluşturarak bunları bileşenlerine ayırıyor ve AI modellerinin bu öğeleri nasıl kullandığını izlemeye olanak tanıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

Bu satın alma ile WMG, sanatçılarının ve bestecilerinin eserlerinin AI tarafından oluşturulan içeriklerde veya modellerin eğitilmesinde ne zaman kullanıldığını daha kesin bir şekilde kontrol etmeyi hedefliyor. WMG CEO'su Robert Kyncl, Sureel'in katılımının yaratıcı topluluğun fikri mülkiyet, isim, görüntü ve ses üzerindeki kontrolünü ve para kazanma fırsatlarını güçlendireceğini belirtti.

2022 yılında kurulan Sureel AI, sadece denetim ve uyumluluk raporları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ses klonları ve AI-avatar gibi durumlarda sanatçıların kişisel kimliklerini koruyan özel araçlara da sahip. Girişim, bağımsız bir platform olarak faaliyetlerine devam edecek ve tüm müzik ve AI ekosistemine hizmet verecek.

İlginç bir nokta ise Warner Music Group'un başlangıçta AI girişimlerine karşı çıkmış olmasıdır. Özellikle şirket, 2024 yılında Suno girişimine dava açmış, ancak daha sonra onlarla bir lisans anlaşması imzalamıştı. Ayrıca WMG, geçen yıl Udio girişimiyle de bir anlaşmaya varmıştı.

Şu anda Sony Music Entertainment ve Universal Music Group gibi diğer büyük plak şirketleri, AI müzik girişimlerine karşı telif hakkı ihlali nedeniyle büyük davalar açmaya devam ediyor. WMG ise bu konuda iş birliği ve teknolojik kontrol yolunu seçmiş görünüyor.

Warner MusicSureel AIYapay ZekaMüzikTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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