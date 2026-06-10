Yandex Haritalar sıcak su kesintisi sırasında yardıma geliyor

·0·Teknoloji
Yandex Haritalar sıcak su kesintisi sırasında yardıma geliyor

Yandex Haritalar hizmetinde yapay zeka tabanlı yeni bir araç kullanıma sunuldu. Bu özellik, mevsimsel sıcak su kesintileri sırasında vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla geliştirildi. Artık kullanıcıların saç yıkamak veya duş almak için yer aramasına gerek kalmadı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Ana ekrandaki AI asistanı ile yapılan sohbette, örneğin “Yakınlarda nerede saç yıkayabilirim?” gibi hazır bir komutu seçmek yeterli. Yapay zeka, işletme kartlarını, hizmet listelerini ve yorumları analiz ederek yakındaki güzellik salonları gibi uygun seçeneklerden oluşan bir liste oluşturuyor.

Arama sonuçlarını detaylandırma imkanı da mevcut. Eğer kullanıcı sadece salonlarla değil, duşu olan hamamlarla da ilgileniyorsa, bunu asistana belirtmesi yeterli; asistan seçimi anında güncelleyecektir. Bu süreç kullanıcının zamandan önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlıyor.

Ayrıca Yandex Haritalar uygulamasında Moskova, Moskova bölgesi ve Sankt-Peterburg için yaz dönemi sıcak su kesinti takvimi de yayınlandı. Kullanıcılar, harita üzerinden evlerini seçerek veya adresi arama kısmına girerek kesintilerin kesin tarihlerini ve süresini öğrenebilirler.

YandexYapay ZekaSinir AğlarıTeknolojiYandex Haritalar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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