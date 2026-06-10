Yakutistan'da PASECA robotik mobil drone istasyonu tanıtıldı

Yakutistan'da insansız hava araçları için tasarlanan PASECA robotik mobil istasyonu tanıtıldı. Bu proje, «Yakutistan» teknoparkı sakini ve «Polyarniy» bilim-üretim merkezi katılımcısı olan «Forpost» şirketi tarafından hayata geçirilmektedir. Konuyla ilgili açıklama Saha Cumhuriyeti'nin Moskova'daki basın merkezinden geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstasyon, dronların otomatik olarak konuşlanmasını, şarj edilmesini ve bakımının yapılmasını sağlar. Geliştiricilere göre bu teknoloji, insansız sistemlerin otonom çalışmasını organize etmeye ve operatörlerin sürekli katılımına olan ihtiyacı azaltmaya hizmet ediyor.

Yeni teknoloji; izleme, altyapı denetimi, çevresel kontrol ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılabilir. Sistem, farklı marka ve modellerdeki dronları desteklemektedir. Proje, «Skolkovo» sakini statüsünü almış, «Texnovostok 2030» programını kazanmış ve 9,99 milyon ruble tutarında hibe desteği almıştır.

Yakutistan İnovasyon Bakanı Pyotr Nikolayev, geniş bölgelere ve zorlu iklim koşullarına sahip bir bölge için bu tür çözümlerin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ekipman şu anda Yakutsk şehrine ulaştırılmış olup pratik testlere hazır durumdadır.