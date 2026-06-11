NASA, Artemis III mürettebatında kadınların yer almaması nedeniyle eleştirildi

·25·Teknoloji
NASA, Artemis III mürettebatında kadınların yer almaması nedeniyle eleştirildi

NASA'nın Artemis III Ay görevi için seçilen mürettebatta hiç kadın bulunmaması, kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. X sosyal ağında Astro Alexandra olarak bilinen uzay blog yazarı Alexandra Doten, "Artemis III görevinde hiç kadın olmaması tam bir çılgınlık" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

NASA yöneticisi Jared Isaacman, bu eleştirilere karşı resmi bir açıklama yaptı. Isaacman'a göre, kamuoyunda hayal kırıklığından öfkeye kadar çeşitli tepkiler gözlemlendi. Isaacman, bazı deneyimli kadın astronotların neden listeye dahil edilmediğine dair açıklamalarda bulundu.

Bazı astronotların şu anda ISS'deki seferlerde görevli olduğu veya becerilerinin gelecekteki diğer Artemis görevleri için daha uygun olduğu belirtildi. Astronot departmanı, mürettebatı oluştururken test pilotu deneyimi ve belirli programlardaki katılım dahil olmak üzere görevin başarı olasılığını artıran faktörleri dikkate aldı.

Daha önce NASA, Artemis III görevine adanmış etkileyici bir video yayınlamıştı. Videoda Dünya'nın uydusuna gidecek astronotlar, hazırlık süreçleri ve roket üzerine yerleştirilecek modüllerin görüntüleri yer alıyordu. Buna rağmen, cinsiyet dengesi konusu uzay meraklıları arasında hararetle tartışılmaya devam ediyor.

NASAArtemis IIIUzayAstronotTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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