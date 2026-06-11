Cuktech yeni 90 W gücünde kompakt şarj cihazını tanıtıyor

Cuktech firması, AD902S model numarasına sahip yeni şarj cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, Çin'de ulusal CCC kalite sertifikasını başarıyla geçti. İlk bilgilere göre bu, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazları hızlı şarj etmek için tasarlanmış kompakt bir adaptördür. Bu konuda haber veriyor:

Ixbt.com. Cihaz iki adet USB-C portu ile donatılmış olup, ana C1 portu 90 W'a kadar güç sağlama kapasitesine sahiptir. 5 V / 3 A ile 20 V / 4,5 A arasında geniş bir mod yelpazesini destekler, bu da onu modern dizüstü bilgisayarlar için de uygun hale getirir.

İkinci C2 portu ise 22,5 W'a kadar güç sunar ve daha az enerji gerektiren cihazlar için tasarlanmıştır. Her iki port aynı anda kullanıldığında, toplam güç dağılımı 65 W (45 W + 20 W) seviyesine düşer.

Cuktech markasının bu yeni ürününün, kompakt boyutları ve yüksek verimliliği ile pazarda güçlü bir rekabet oluşturması bekleniyor. Cihazın resmi satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi açıklanmadı.