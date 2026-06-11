“Ekolojik” aldatmacaya karşı mücadele: Rusya'da yeni çevrimiçi servis hizmete girdi

Ulusal yetkinlik merkezi Roskachestvo, ürünlerin sahte bir şekilde çevre dostu olarak sunulduğu “greenwashing” (yeşil aklama) uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir çevrimiçi araç sundu. Tüketiciler artık kurumun web sitesindeki özel bir form aracılığıyla haksız pazarlama uygulamaları hakkında şikayette bulunabiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başvuru ulaştığında, Roskachestvo uzmanları durumu düzenlemek için satış noktasına ve üreticiye bir talep gönderiyor. Bu önlem sonuç vermezse, Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS) devreye giriyor. Söz konusu kurum, 2024 yılında bu tür uygulamalarla mücadeleye yönelik tavsiyelerini yayınlamıştı.

Bir ürünün gerçek organik statüsünü doğrulamak için alıcıların, ürünün Rusya Tarım Bakanlığı siciline kayıtlı olduğundan ve sertifikasının geçerli olduğundan emin olmaları öneriliyor. Gerçekliği, ambalaj üzerindeki devlet işareti (yeşil zemin üzerine beyaz yaprak) ve sicile yönlendiren özel QR-kod da kanıtlıyor.

Yeni servisin oluşturulmasına yapılan izleme çalışmaları neden oldu. İnceleme sırasında 16 büyük perakende zinciri ve pazar yerinde 450'den fazla “greenwashing” belirtisi taşıyan ürün tespit edildi. Bunların çoğu İngilizce etiketli ithal ürünlerden oluşuyor. Hatırlatmak gerekirse, 2025 yılından itibaren Rusya'da “organik”, “eko” ve “bio” terimlerinin eşitliğini düzenleyen yasa yürürlüğe girecek.