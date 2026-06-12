Samsung, Galaxy S25 serisi için büyük bir güvenlik güncellemesi yayınladı

·2·Teknoloji
Samsung, Galaxy S25 serisi için büyük bir güvenlik güncellemesi yayınladı

Samsung, Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 Edge dahil olmak üzere tüm Galaxy S25 serisi için Haziran 2026 güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. Geleneksel olarak, yeni yazılımı ilk alanlar Güney Koreli kullanıcılar oldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu güncellemenin boyutu 898 MB olup, normal aylık güvenlik yamalarından önemli ölçüde daha büyüktür (genellikle yarı boyutundadırlar). Güncelleme, S93xNKSUACZF1 yapı numarasıyla dağıtılmaktadır. Samsung'a göre Haziran yaması, yazılımın önceki sürümlerinde tespit edilen 45 güvenlik açığını gidermektedir.

Düzeltilen sorunlar arasında Android sistemindeki beş kritik güvenlik açığının yanı sıra Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager ve One UI arayüzünün diğer bileşenlerindeki hatalar yer alıyor. Bu, Galaxy S25 serisi için yeni arayüz ve Galaxy AI özelliklerini sunan One UI 8.5 sürümünden sonraki ikinci büyük güncellemedir.

Samsung kısa süre önce bu cihazlara, daha önce sadece Galaxy S26 modellerinde bulunan Prioritise Notifications ve File Summaries özelliklerini de eklemişti. Aynı zamanda şirket, Galaxy S26 akıllı telefonlarında One UI 9.0 sürümünü test etmeye başladı. Gelecekte beta test programının Galaxy S25 serisi için de genişletilmesi bekleniyor.

SamsungGalaxy S25Akıllı TelefonGüvenlikGalaxy AI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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