SpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyor

·45·Teknoloji
SpaceX IPO arifesinde: SPV yapıları yatırımcılar için risk oluşturuyor

SpaceX şirketi, 12 Haziran'da başlaması planlanan işlemlere hazırlanıyor. Ancak resmi listeleme öncesinde, şirketin hisselerine sahip olmanın karmaşık ve şeffaf olmayan bir sistemi olan SPV (Special Purpose Vehicle) özel yatırım yapıları etrafında ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Tam da bu model, son dönemde birçok yatırımcı için belirsizlik kaynağı haline geldi. Bu konuyu Ixbt.com bildiriyor.

SPV, birden fazla yatırımcının özel bir şirketten hisse satın almak için sermayeyi birleştirdiği yasal "havuzlardır". SpaceX durumunda bu model olağanüstü derecede karmaşık hale geldi: menkul kıymetlere olan yüksek talep nedeniyle yatırımcılar, mevcut SPV'lerin üzerine yenilerini inşa ederek dört ve hatta beş seviyeli zincirler oluşturdular. Bu, nihai yatırımcının SpaceX'teki gerçek payından birkaç aracı yapı ile ayrıldığı anlamına geliyor.

Sonuç olarak, nihai hisse sayısının beklenenden az olması veya bazı durumlarda hiç dağıtılmaması riski bulunmaktadır. IPO'dan sonra içeriden öğrenenler ve erken dönem yatırımcılar için hisse satışını kısıtlayan bir lock-up dönemi geçerlidir. SpaceX durumunda bu süre yaklaşık 4 ay olabilir. Ancak kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldıktan sonra SPV yöneticileri kağıtları zincir boyunca aşağıya doğru dağıtmaya başlayacaktır.

Çok seviyeli yapılarda sadece gecikmeler değil, aynı zamanda aracı yöneticilerin komisyonları nedeniyle "hisselerin erimesi" riski de artmaktadır. Ayrıca, bilginin kapalı olması ayrı bir sorundur: SPV katılımcıları, varlıkların her seviyede nasıl dağıtıldığına dair doğrudan bilgiye sahip değillerdir. Bu durum, hata veya kötü niyetli davranış olasılığını güçlendirmektedir.

Piyasa katılımcılarına göre, lock-up dönemi sona erdiğinde bazı SPV'lerin beyan edilen hisselere sahip olmadığı veya şeffaf yönetilmediği ortaya çıkabilir. SpaceX etrafındaki durum, sadece şirketin halka arzı için değil, aynı zamanda son yıllarda özel girişim sermayesi piyasasına erişimin ana aracı haline gelen çok seviyeli SPV modelinin sürdürülebilirliği için de bir sınav olacaktır.

SpaceXIPOYatırımSPVElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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