Vivo X Fold 6: PC modu ve fare desteğiyle tam bir iş istasyonuna dönüşüyor

Vivo, Çin pazarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold 6 hakkındaki detayları açıklamaya devam ediyor. Cihazın temel özelliklerinden biri, ekran yansıtmanın ötesine geçerek telefonu taşınabilir bir iş istasyonuna dönüştüren yepyeni PC modudur. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor aktarıyor.

Vivo X Fold 6 büyük bir ekrana bağlandığında, arayüzü geleneksel bir bilgisayar masaüstüne benzer bir görünüme kavuşur. Uygulamalar ayrı pencereler halinde açılır; bu da kullanıcılara elektronik tablolar, PowerPoint sunumları ve belgelerle çalışırken büyük kolaylık sağlar.

Aynı zamanda akıllı telefonun kendisi dokunmatik yüzey (touchpad) olarak kullanılabilecektir. Kullanıcılar tıklama, kaydırma ve öğeleri sürükleyip bırakma gibi işlemleri gerçekleştirebilir, ayrıca harici bir fare ve klavye de bağlayabilirler.

Vivo X Fold 6'nın, Dimensity 9500 Super Edition çipiyle donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olduğu belirtiliyor. Bu işlemci, özellikle büyük katlanabilir ekranlar ve AI senaryoları için özel olarak geliştirilmiştir.

Vivo ve MediaTek, bu yeni çipi geliştirmek için iki yıl harcadı. Bu teknoloji, akıllı telefonun performansını artırmanın yanı sıra karmaşık iş akışlarında kararlılık sağlar.