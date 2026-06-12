SpaceX borsaya giriş yaptı: Hisse fiyatları yüzde 11 arttı

·28·Teknoloji
SpaceX borsaya giriş yaptı: Hisse fiyatları yüzde 11 arttı

SpaceX şirketi, halka açık bir şirket olarak faaliyetlerine başarıyla başladı. Nasdaq borsasında işlemlerin başlamasıyla birlikte şirket hisseleri 150 dolara yükseldi; bu rakam, Perşembe günkü IPO fiyatı olan 135 doların yaklaşık yüzde 11 üzerindedir. Bloomberg verilerine göre IPO'ya olan talebin arzı 4 kat aşması nedeniyle bu artış bekleniyordu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Hisse fiyatlarındaki keskin yükselişin bir diğer nedeni de piyasadaki sınırlı arz. Şu anda hisselerin sadece yüzde 4'ü halka açık işlem görüyor, geri kalanı ise ilk yatırımcıların ve çalışanların elinde bulunuyor. Ayrıca SpaceX, Nasdaq 100 dahil olmak üzere bir dizi endeksle anlaşmaya vararak dahil olma sürelerini kısalttı. Bu durum, büyük fonların otomatik hisse alım sürecini hızlandıracaktır.

Bu çıkış, girişim sermayesi tarihindeki en büyük getirilerden biri oldu. Örneğin, Founders Fund'ın 600 milyon dolarlık yatırımı 50 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Andreessen Horowitz ve Sequoia gibi büyük yatırımcılar da sırasıyla 10 ve 20 milyar doların üzerinde kâr elde ettiler.

Şirketin kurucusu Elon Musk, hisse fiyatının 150 dolara ulaşmasıyla dünyanın ilk trilyoneri olmuş olabilir. The New York Times'ın haberine göre, bu IPO sonucunda 4400'den fazla mevcut ve eski SpaceX çalışanı milyoner oldu.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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