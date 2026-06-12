SpaceX hisseleri yüzde 30 değer kazandı: Şirket ABD'nin en değerli altı şirketi arasına girdi

SpaceX, halka açık bir şirket olarak ilk işlem gününe başarılı bir başlangıç yaptı. Nasdaq borsasında işlemlerin başlamasıyla hisse fiyatı 150 dolara yükseldi; bu, Perşembe günkü IPO fiyatının %11 üzerindeydi. Gün ortasına gelindiğinde hisseler 176 dolara kadar yükseldi ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu keskin yükseliş, SpaceX'i ABD'nin en değerli altıncı halka açık şirketi haline getirdi. Bloomberg verilerine göre, IPO sürecinde talep arzın 4 katıydı. Birçok kurumsal yatırımcı hisseleri açık piyasadan satın almak zorunda kalıyor, bu da fiyatların daha da artmasına neden oluyor.

Hisse fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni, piyasadaki serbest dolaşımdaki payın düşük olmasıdır. Hisselerin sadece %4'ü halka açık işlemlere sunulmuş olup, geri kalanı ilk yatırımcıların ve çalışanların elinde bulunmaktadır. Ayrıca SpaceX, Nasdaq 100 dahil olmak üzere bir dizi endeksle anlaşarak, endekslere dahil olma süresini birkaç aydan birkaç güne indirmeyi başardı.

Robinhood platformu, SpaceX'in ilk işlem gününün ardından işlem hacminin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Bu IPO, girişim sermayesi tarihindeki en büyük getirilerden birini sağladı. Örneğin, Founders Fund'ın 600 milyon dolarlık yatırımı şu anda 50 milyar doları aştı. Andreessen Horowitz ve Sequoia gibi büyük yatırımcılar da on milyarlarca dolar kâr elde etti.

Şirketin kurucusu Elon Musk, hisse fiyatı 150 dolara ulaştığında dünyanın ilk trilyoneri oldu. The New York Times'ın haberine göre, bu tarihi çıkış sonucunda 4400'den fazla mevcut ve eski SpaceX çalışanının milyoner, 400'ünün ise multimilyoner olması bekleniyor.