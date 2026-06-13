AMD, itibar kaybından korkarak şişen Ryzen 9 7950X3D işlemcisini değiştirdi

AMD, büyük yankı uyandıran bir garanti skandalının ardından tutumunu değiştirdi ve arızalanan Ryzen 9 7950X3D işlemcisini değiştirmeyi kabul etti. Üretici başlangıçta kullanıcının garanti talebini reddetmişti. Olay, popüler YouTube kanalı Hardware Unboxed'ın müdahale edip şirketin kararını açıkça eleştirmesinin ardından geniş kitlelere yayıldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Her şey Reddit forumunda VINCENT199411 kullanıcı adıyla paylaşılan bir gönderiyle başladı. Neredeyse üç yıl boyunca sorunsuz çalışan Ryzen 9 7950X3D tabanlı bilgisayarı aniden kapandı. Sahibinin ifadesine göre, arıza sırasında sistem herhangi bir ağır işlem yapmıyordu. Kasanın içinden yüksek bir patlama sesi geldi ve ardından bilgisayar bir daha açılmadı. Sistem parçalarına ayrıldığında, işlemcinin arka tarafındaki alt katmanda belirgin bir şişme olduğu tespit edildi.

Gigabyte, anakart üzerinde detaylı bir inceleme yaparak BIOS sorunlarını giderdi ve 64 saatlik stres testlerinden sonra kartın tamamen sağlam olduğunu onayladı. Güç kaynağı da tüm testleri başarıyla geçti. Buna rağmen, AMD destek ekibi hasarlı işlemcinin fotoğraflarını görür görmez garanti talebini reddetti. Şirket, alt katmandaki şişmeyi standart garanti kapsamına girmeyen mekanik bir hasar olarak değerlendirdi.

Bu karar, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları arasında sert tepkilere yol açtı. Bu tür bir deformasyonun kullanıcı hatası değil, işlemcinin iç elektriksel veya ısıl arızası, yani bir üretim hatası sonucu oluşabileceği vurgulandı. Hardware Unboxed yazarları, sosyal medya üzerinden AMD'ye ulaşarak bu ret cevabının büyük bir itibar kaybına yol açabileceği konusunda uyardı.

Sonuç gecikmedi. Yayından birkaç saat sonra AMD temsilcileri Hardware Unboxed ile iletişime geçerek kararı yeniden gözden geçirdiklerini bildirdi. Şirket, kullanıcının garanti talebini tam olarak karşılamayı ve arızalı işlemcinin yerine yenisini göndermeyi kabul etti.