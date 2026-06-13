Meta mühendisleri yapay zeka departmanındaki koşulları “gulag”a benzetiyor

·29·Teknoloji
Meta mühendisleri yapay zeka departmanındaki koşulları “gulag”a benzetiyor

Meta şirketinin birkaç ay önce kurulan Applied AI departmanında çalışan mühendisler, iç ortamdan duydukları ciddi rahatsızlığı dile getiriyorlar. Wired'ın haberine göre, şirket yapay zekayı geliştirmek için milyarlarca dolar harcarken, çalışanlar kendilerini “zorunlu asker” gibi hissediyorlar. Yakın zamanda gerçekleştirilen kapalı bir sunum sırasında kimliği belirsiz bir çalışanın canlı yayını ele geçirerek yönetime yönelik hakaret içerikli sözler sarf etmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yaklaşık 6500 mühendis ve ürün yöneticisinden oluşan bu departmandaki çalışanlar, işlerini “ruh emici” olarak tanımlıyorlar. Temel görevleri, AI modellerini eğitmek için kodlama sorunları ve bulmacalar oluşturmaktan ibaret. Birçok çalışan, bu gruba kendi istekleri dışında, “ya katıl ya da istifa et” baskısıyla dahil edildiklerini söylüyor. Bir çalışan bu departmanı “gerçek bir gulag” olarak adlandırırken, diğerleri işin tekdüzeliğinden ve sıkıcılığından şikayet ediyor.

Mark Zuckerberg, şirket içi bir toplantıda neden dış yükleniciler yerine kendi mühendislerini bu işe dahil ettiğini açıkladı. Ona göre, Meta çalışanlarının entelektüel potansiyeli üçüncü taraf hizmetlerinden çok daha yüksek ve bu durum AI modellerinin daha kaliteli eğitilmesine yardımcı oluyor. Ancak 1600'den fazla çalışan, şirketin her klavye tuş vuruşunu izleyen yazılımına karşı bir dilekçe imzaladı.

Şirketteki genel moral o kadar bozuldu ki, Meta Ürün Direktörü Chris Cox, çalışanlarla yaptığı görüşmede “acımasız” bir ortamın varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Applied AI ekibine, daha önce metaverse projesi için 83 milyar dolar harcayan Reality Labs departmanının eski başkan yardımcısı Maher Saba liderlik ediyor. Şu anda bu yeni yapı, Meta CTO'su Andrew Bosworth'a bağlı çalışıyor.

MetaYapay ZekaMark ZuckerbergTeknolojiApplied AI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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