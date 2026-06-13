Parker Solar Probe Güneş'e 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı

·19·Teknoloji
Parker Solar Probe Güneş'e 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı

Parker Solar Probe uzay sondası, Güneş ile bir sonraki ekstrem yakınlaşmasını başarıyla tamamladı. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı uzmanları, aracın dokuz günlük otonom çalışma modunun ardından Dünya'ya kontrol radyo sinyali ilettiğini bildirdi. Bu, sondanın Güneş'in dış atmosferi olan korona içinden gerçekleştirdiği 28. geçiş oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

8 Haziran'da gerçekleşen en yakın mesafedeki uçuş sırasında Parker Solar Probe kendi kişisel rekorlarını tekrarladı. Sonda, yıldızın yüzeyine yaklaşık 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı; bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yüzde 5'inden bile azdır. Güneş'in kütleçekimi etkisiyle araç saatte yaklaşık 692 bin kilometre hıza ulaştı. Bu hızla Dünya ile Ay arasındaki mesafe 40 dakikadan kısa bir sürede katedilebilir.

Bu görev, Güneş aktivitesinin 11 yıllık döngüsündeki en yüksek nokta olan güneş maksimumu dönemine denk gelmesiyle önem taşıyor. Doğrudan güneş koronası içinde bulunan Parker Solar Probe; güneş rüzgarının kökeni, manyetik alanların yapısı ve uzay havası mekanizmaları hakkında önemli veriler topladı. Sondanın 11,4 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı 926 dereceye kadar ısınsa da, araç içindeki elektronik aksam güvenli sıcaklıkta kaldı.

17 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar, güneş koronası içinden geçerken toplanan temel bilimsel veriler Dünya'ya aktarılacak. Elde edilen veriler, bilim insanlarının Güneş'te meydana gelen süreçleri daha iyi anlamalarına ve uydular, iletişim sistemleri ve enerji ağları için hayati önem taşıyan uzay hava durumu tahminlerinin doğruluğunu artırmalarına yardımcı olacak.

Parker Solar ProbeNASAGüneşUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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