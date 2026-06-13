Yastık altı yeni hoparlör uykusuzluğa karşı yardımcı oluyor

·41·Teknoloji
Yastık altı yeni hoparlör uykusuzluğa karşı yardımcı oluyor

Pek çok insan gibi kronik uykusuzluktan muzdarip olanlar için uyumadan önce podcast veya yağmur sesi gibi rahatlatıcı sesler dinlemek büyük bir yardımcıdır. Ancak kulaklıkla uyumak rahatsızlık verebilir, hoparlörden yüksek sesle dinlemek ise çevredekilere rahatsızlık verebilir. Jabees tarafından sunulan yeni Peace Duo cihazı, tam olarak bu soruna çözüm olarak geliştirildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Peace Duo, yastık altına yerleştirilen ve kemik iletimi (bone conduction) teknolojisiyle çalışan ultra ince bir hoparlördür. Bu teknoloji, titreşimleri doğrudan iç kulağa iletir ve sesin sadece kullanıcı tarafından duyulmasını sağlar. Cihaz o kadar incedir ki yastık altında neredeyse hissedilmez ve uyku sırasında hiçbir rahatsızlık yaratmaz.

Cihaz, önceden yüklenmiş dört saatlik rahatlatıcı doğa sesleri (yumuşak dalgalar, yağmur ve rüzgar sesleri) içeren özel bir micro SD kart ile donatılmıştır. Ayrıca Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanarak istenilen ses içeriğini dinleme imkanı da mevcuttur. Pil ömrü, her gün bir saat kullanıldığında on geceye kadar dayanır, bu da sık sık şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu cihaz yoğun malzeme ses titreşimlerini engellediği için kalın "memory foam" (hafızalı sünger) yastıklarla iyi çalışmayabilir. Normal pamuklu veya daha ince yastıklarla ise ses oldukça net duyulur. Katlanabilir tasarım ve özel seyahat kılıfı, onu yanınızda taşımanızı kolaylaştırır.

Şu anda Peace Duo 59.99 dolar fiyatla iki farklı renkte satışa sunulmuştur. Ayrıca kullanıcılar cihazın manyetik çerçevelerini kendi isteklerine göre değiştirebilir veya üzerlerine isimlerini yazdırabilirler. Bu cihaz uykusuzluğu tamamen tedavi etmese de, huzurlu ve kaliteli bir uykuya ulaşmak için pratik ve uygun fiyatlı bir çözüm olabilir.

TeknolojiGadgetJabeesPeace DuoUyku
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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