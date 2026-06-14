Meta, Pekin'in talebi üzerine Manus girişimini 2 milyar dolara satmak zorunda kaldı

·28·Teknoloji
Meta, Pekin'in talebi üzerine Manus girişimini 2 milyar dolara satmak zorunda kaldı

Meta, Çin hükümetinin ulusal güvenlik gerekçeleriyle öne sürdüğü talebi yerine getirmek amacıyla Manus yapay zeka girişimini satın almaya yönelik 2 milyar dolarlık anlaşmayı feshetme sürecini başlattı. Bu karar, Pekin'in stratejik teknolojiler üzerindeki kontrolü koruma konusundaki kararlı duruşunu göstererek, küresel teknoloji pazarındaki büyük anlaşmalardan birinin kaderini değiştirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Meta halihazırda Manus girişimiyle operasyonel bağlarını kopardı ve karşılıklı veri paylaşımını durdurdu. Şirket çalışanlarının dahili projelerde Manus araçlarını kullanma yetkisi kaldırıldı. Bu adımlar, Pekin tarafından iki ay önce çıkarılan elden çıkarma (zorunlu varlık satışı) emrini yerine getirme yolundaki en somut hamleler olarak değerlendiriliyor.

Pekin'in teknolojik egemenlik mücadelesi

Manus girişimi, ajan tabanlı yapay zeka sistemleriyle tanınıyor ve başlangıçta Çin'de Butterfly Effect şirketi olarak kurulmuştu. Girişim daha sonra çalışanlarını Singapur'a taşıyıp Aralık ayında Meta ile 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmış olsa da, Çinli düzenleyiciler bu anlaşmayı teknoloji ihracatı ve yabancı yatırım kurallarına aykırı buldu.

Durumun karmaşıklığı, Çin hükümetinin sadece bu anlaşmayı durdurmakla kalmayıp, özel sektör araştırmacıları ve yöneticileri için yurt dışına çıkış kısıtlamalarını da sıkılaştırmasından kaynaklanıyor. Artık sektör uzmanlarının yurt dışına seyahat etmeden önce hükümetten özel izin almaları gerekiyor. Bu tür önlemler, Pekin'in stratejik öneme sahip yapay zeka alanını tam kontrol altına alma niyetini gösteriyor.

Gelecek planları ve yatırım konuları

Şu anda Manus kurucuları, Meta bünyesinden çıkmak ve bağımsızlığı yeniden kazanmak için dış yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplamak amacıyla görüşmeler yürütüyor. Plana göre, girişimin bir Çin ortak girişimi olarak yeniden yapılandırılması ve gelecekte Hong Kong borsasında halka arz edilmesi (IPO) mümkün olabilir. Bu yıl MiniMax ve Zhipu gibi birçok Çinli yapay zeka girişimi bu yolu seçti.

WSJ verilerine göre, bu süreçte yatırımcıların tutumu farklılık gösteriyor:

  • Kaliforniya merkezli Benchmark girişim sermayesi fonu, anlaşmadan elde edilen fonları çoktan kabul etti;
  • Tencent, HSG ve ZhenFund gibi Asyalı yatırımcılar ise anlaşmanın feshi sürecinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirttiler;
  • ABD Senatörü John Cornyn gibi siyasetçiler ise Amerikan sermayesinin Çin ile bağlantılı firmalara akmasının güvenlik açısından doğru olup olmadığını sorguluyor.

Meta ve Manus şimdilik bu durum hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak Meta ile bağların kopmasına rağmen, Manus ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Girişim kısa süre önce Similarweb ve Shopify platformlarıyla yeni entegrasyonlar başlattığını duyurdu. Bu olay, küresel teknoloji devleri için Çin ile ilgili varlıkları satın almanın ne kadar karmaşık ve riskli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

MetaManusYapay ZekaÇinTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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