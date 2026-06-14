Anthropic yeni AI modellerine erişimi kısıtladı: Hindistan teknolojik bağımlılıktan endişeli

ABD merkezli Anthropic girişiminin, hükümet talimatı doğrultusunda en yeni yapay zeka modellerine erişimi durdurması küresel teknoloji pazarında büyük yankı uyandırdı. Bu beklenmedik karar, özellikle dünyanın en büyük dijital pazarlarından biri olan Hindistan'da yoğun tartışmalara yol açtı. Yerel uzmanlar ve girişimciler, yabancı teknolojilere aşırı bağımlılığın ulusal güvenlik ve ekonomik istikrarı tehdit edebileceğinden endişe duyuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch ve The Information'ın haberine göre, Anthropic şirketi, yeni tanıtılan Fable 5 ve Mythos 5 modellerinin kullanımını kısıtlama talimatı aldı. Kısıtlamaların sadece yabancı kullanıcıları değil, şirketin kendi bünyesinde çalışan yabancı uyruklu personeli de kapsadığı belirtiliyor. Bu olay, Anthropic'in Hindistan devi Tata Consultancy Services (TCS) ile iş birliğini duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiği için durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Jeopolitik baskı ve güvenlik meseleleri

İlk bilgilere göre, bu güvenlik endişeleri hakkında hükümeti Amazon CEO'su Andy Jassy'nin bilgilendirmiş olabileceği düşünülüyor. Beyaz Saray temsilcileri ise Anthropic modellerindeki zayıflıklara ve sistemin kırılma (jailbreak) olasılığının yüksekliğine dikkat çekiyor. Anthropic yönetimi hükümetin bu kararına itiraz etse de kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu durum, yapay zeka gibi stratejik alanların jeopolitik kararların kurbanı olabileceğini gösterdi.

Hindistan şu anda Anthropic ve OpenAI gibi şirketler için ABD'den sonraki en büyük ikinci pazar konumunda. Son aylarda bu şirketler ülkede ofis açmak, yerel uzmanları işe almak ve büyük şirketlerle iş birliğini genişletmek için büyük yatırımlar yapıyordu. Ancak son yasaklar, Hintli girişimciler ve yazılımcılar arasında "egemen yapay zeka" yaratma fikrini yeniden gündeme getirdi.

Yerel çözümlere ihtiyaç artıyor

Activate girişim platformunun kurucusu Aakrit Vaish'e göre, bu olay Hindistan'ın yapay zeka stratejisini kökten değiştirmeli. Vaish, ülkenin artık birkaç yabancı sağlayıcıya bağımlı kalmak yerine, açık kaynaklı (open-source) modellere ve kendi ulusal geliştirmelerine daha fazla odaklanması gerektiğini savunuyor. Bu durum sadece teknolojik bağımsızlığı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda beklenmedik siyasi kısıtlamalara karşı da koruma sağlayacaktır.

Atomicwork girişimi lideri Vijay Rayapati de bu görüşleri destekleyerek, küresel ekiplere sahip şirketler için bunun ciddi bir risk olduğunu vurguladı. Örneğin, kendi ekibi hem ABD'de hem de Hindistan'ın Bangalore şehrinde faaliyet gösteriyor. Eğer en ileri teknolojilere erişim vatandaşlık veya coğrafi konuma göre kısıtlanırsa, bu durum küresel rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir.

Sonuç olarak, Anthropic çevresindeki durumun, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar dahil olmak üzere diğer ülkeler için de bir ders olması gerekiyor. Yapay zekanın sadece kullanışlı bir araç değil, stratejik bir kaynak haline geldiği bir dönemde, sadece yabancı platformlara güvenmek gelecekte beklenmedik teknolojik ablukalara yol açabilir.