SpaceX Ay uçuş şemasını değiştiriyor: Starship uzay römorkörüne dönüşüyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, NASA'nın Artemis programı kapsamındaki Ay'a iniş görevi için tamamen yeni ve geliştirilmiş bir mimari önerdi. Yeni konsepte göre Starship uzay aracı, sadece bir iniş modülü değil, mürettebatı Dünya yörüngesinden doğrudan Ay'a taşıyan güçlü bir römorkör görevi görecek. Bu değişiklik, görev güvenliğini artırmayı ve teknik karmaşıklığı azaltmayı amaçlıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. kaynağından öğreniyoruz.

Önceki plana göre, Orion gemisindeki astronotlar ile Starship iniş modülünün Ay yörüngesinde buluşup kenetlenmesi gerekiyordu. Ancak ixbt.com verilerine göre SpaceX, artık bu kritik süreci Dünya yörüngesinde gerçekleştirmeyi öneriyor. Bu, Orion gemisinin Dünya yakınında Starship ile kenetleneceği ve ardından Starship'in kendi motorlarıyla tüm kompleksi Ay'a doğru çekeceği anlamına geliyor.

Güvenlik ve verimlilikte yeni bir aşama

Yeni şemanın temel avantajı güvenlik ile ilgilidir. En kritik operasyon olan kenetlenme, herhangi bir acil durumda astronotların hızla geri dönme imkanının bulunduğu Dünya yörüngesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ay yüzeyinde bir sorun yaşanması durumunda astronotlar uzun süre beklemeden eve dönüş yolculuğuna daha hızlı başlayabilecekler.

Yakıt konusu da bu güncellemede önemli bir yer tutuyor. Doğrudan rota enerji tüketimini azaltıyor, bu da Starship'i uzayda yakıtla doldurmak için gereken ek uçuş sayısını düşürüyor. SpaceX henüz kesin rakamları açıklamasa da tanker gemi sayısının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Yeni mimari bir teknik sorunu daha çözüyor: Starship artık Ay yörüngesinde mürettebatı uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Tamamen yakıt ikmali yapılmış Starship, Dünya yörüngesinde Orion hazır olana kadar bekleyecek ve ardından birlikte yola çıkacaklar. Bu durum sisteme olan gereksinimleri basitleştiriyor ve gemi kaynaklarından tasarruf sağlıyor.

Starship V3 ve gelecek planları

NASA yetkilileri, bu yaklaşımın Starship'i seri üretim versiyonuna daha da yaklaştırdığını belirtiyor. Artemis 3 görevi için özel olarak geliştirilecek Starship V3 modifikasyonunun tam olarak bu yeni şema ile uçması planlanıyor. Bu da Ay'a iniş modülü oluşturma sürecini hızlandırıyor.

Eğer bu önerilen şema testlerde başarılı olursa, NASA'nın gelecekteki tüm insanlı görevleri için temel standart haline gelebilir. Bu sadece Ay'a dönüşü değil, gelecekte Mars'a yapılacak uzun mesafeli uçuşları da önemli ölçüde yakınlaştırıyor.