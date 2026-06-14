Microsoft satılan her Xbox Series konsolundan yüzlerce dolar zarar ediyor

Microsoft, oyun konsolu pazarında ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya. Son verilere göre şirket, satılan her Xbox Series konsolu için yüzlerce dolar zarar ediyor. Bu durum, teknoloji devinin oyun bölümünün stratejisine dair endişeleri artırıyor; çünkü normal şartlarda konsol üretim maliyetlerinin zamanla düşmesi beklenirdi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Windows Central'ın haberine göre, cihaz başına en az 200 dolar ve üzerinde bir zarardan bahsediliyor. Konsol fiyatlarına yapılan zamlara rağmen, üretim ve bileşen maliyetleri hala satış fiyatının oldukça üzerinde seyrediyor. Oyun endüstrisinde donanımın (hardware) genellikle birkaç yıl içinde kâra geçmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu durum Microsoft için beklenmedik bir darbe oldu.

Bellek fiyatları ve üretim sorunları

Xbox bölümünün yeni başkanı Asha Sharma, yakın tarihli bir açıklamasında durumun karmaşıklığına dikkat çekti. Konsollar için gerekli olan bellek modüllerinin fiyatlarının keskin bir şekilde arttığı belirtiliyor. Bazı tahminlere göre, bileşen maliyetleri şu anda yüzde 700'e varan oranlarda artmış durumda. Bu da Microsoft'u ürününü maliyetinin çok altında satmaya zorluyor.

Şu anda Xbox bölümünün genel kâr marjı sadece yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Microsoft gibi bir dev için bu oldukça düşük bir rakam. Şirket, gelirlerini ağırlıklı olarak Game Pass aboneliği ve oyun satışlarıyla telafi etmeye çalışıyor, ancak donanım tarafındaki büyük kayıplar genel bilançoyu olumsuz etkiliyor.

Özel oyunlar ve beklenmedik sonuçlar

Durumu şirketin büyük oyun projeleri de zorlaştırıyor. Microsoft'un büyük umut bağladığı bir dizi özel ve önemli oyunun satışları ve popülaritesi beklenen sonuçları vermedi. Aşağıdaki projeler şirketin hedeflediği gelir seviyesine ulaşamadı:

Avowed ve Hellblade 2;

Forza Motorsport;

The Outer Worlds 2;

South of Midnight ve Keeper.

Özbekistan pazarında da Xbox Series konsolları, rakibi PlayStation 5 ile aktif bir rekabet içinde. Yerel kullanıcılar için Xbox, genellikle Game Pass hizmeti sayesinde uygun fiyatlı bir seçenek olmaya devam ediyordu. Ancak küresel ölçekteki bu finansal sorunlar, gelecekte konsol fiyatlarının daha da artmasına veya Microsoft'un stratejisinin kökten değişmesine yol açabilir.

Uzmanlara göre Microsoft, artık donanımdan ziyade yazılım hizmetlerine ve bulut oyun teknolojilerine odaklanabilir. Donanım tarafındaki zararlar azalmazsa, şirket gelecekte konsol üretim modelini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.