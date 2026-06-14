Masaüstü güneş: Avalanche girişimi minyatür reaktörde devasa sonuçlar elde etti

·20·Teknoloji
Masaüstü güneş: Avalanche girişimi minyatür reaktörde devasa sonuçlar elde etti

ABD merkezli Avalanche girişimi, ticari füzyon enerjisi yolundaki en önemli engellerden birini aştığını duyurdu. Şirket mühendisleri, sadece 13 santimetre çapındaki bir cihazda plazmayı yaklaşık 11 milyon santigrat dereceye kadar ısırmayı başardı. Bu değer, Güneş çekirdeğindeki sıcaklığa neredeyse eşittir ve sektör uzmanları tarafından teknolojinin doğru yönde ilerlediğinin temel kanıtı olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com verilerine göre, füzyon fiziği dünyasında 10 milyon derecelik eşiği aşmak bir nevi "altın sınır" olarak kabul edilir. Dünya genelinde sadece sayılı şirket bu sonucu kaydedebilmiştir. Avalanche'ın başarısının benzersizliği, bu sonucun ultra kompakt Jyn reaktörü kullanılarak elde edilmiş olmasıdır. Genellikle füzyon projeleri, devasa alanlar kaplayan ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektiren tesislerle ilişkilendirilir.

Kompaktlık ve ekonomik verimlilik

Araştırmacılar plazma sıcaklığını parçacık enerjisi üzerinden ölçmektedir. Avalanche ekibi 1 kiloelektronvolt (keV) seviyesine ulaştığını belirtiyor ki bu tam olarak 11 milyon santigrat dereceye tekabül ediyor. Elbette, yüksek sıcaklığın kendisi henüz hazır bir enerji kaynağı anlamına gelmiyor; kararlı bir füzyon için plazmanın belirli bir yoğunlukta ve sürede tutulması gerekiyor. Ancak bu aşama olmadan gelecekteki verimli reaktörleri hayal etmek mümkün değildir.

Proje ekonomik açıdan da şaşırtıcı göstergelere sahip. Girişim, bu sonuca ulaşmak için 50 milyon dolardan daha az yatırım harcadı. Kıyaslama yapmak gerekirse, füzyon yarışındaki diğer katılımcılar benzer sonuçlara ulaşana kadar yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar harcıyorlar. Avalanche, geleceğin enerji sistemlerinin dev tesisler değil, küçük ve ucuz cihazlar şeklinde olacağına inanıyor.

Küçük boyutun bir diğer önemli avantajı, cihazı hızla geliştirme imkanıdır. Şirket verilerine göre, geçen yılın sonbaharından bu yana Jyn reaktörünün tasarımı 25 kez güncellendi. Devasa projelerde bu hızda değişiklik yapmak neredeyse imkansızdır. Bu durum, teknolojik hataların hızla düzeltilmesini ve yeni fikirlerin anında pratikte test edilmesini sağlar.

Gelecek perspektifleri

Şu anda elde edilen sonuçların bilim camiası tarafından gözden geçirilmesi ve resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Buna rağmen veriler, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanı tarafından bağımsız olarak doğrulandı. Eğer bu konsept sonraki testlerde de kendini kanıtlarsa, enerji sektöründe gerçek bir devrim yaşanabilir.

Hızla gelişen ülkeler için de bu tür kompakt teknolojiler gelecekte büyük önem taşıyabilir. Dev nükleer santraller yerine mahalleleri veya küçük sanayi bölgelerini enerjiyle besleyen güvenli ve kompakt füzyon reaktörlerinin ortaya çıkması, enerji bağımsızlığına ulaşmada yeni bir sayfa açacaktır.

TeknolojiEnerjiGirişimFizikİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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