SpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladı

·4·Teknoloji
SpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladı

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, devasa Starship roket sistemini geliştirmeye devam ediyor. Flight 12 test uçuşunun başarıyla tamamlanmasının ardından mühendisler, bir sonraki Flight 13 görevine odaklandı. Bu uçuş için tasarlanan Super Heavy Booster 20 ve Ship 40 aracı, önemli teknik aşamaları çoktan geçti ve ateşleme testlerine hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Booster 20 hızlandırıcısı, Masseyʼs test kompleksinde kriyojenik kontrol döngüsünü tamamladı. Program üç aşamadan oluşuyordu; uzmanlar ilk olarak azot ve oksijen yardımıyla yakıt hatlarındaki ve tanklardaki basıncı kontrol ettiler. Belirtmek gerekir ki, daha önce Booster 18 prototipi tam da böyle bir test sırasında kaybedilmişti. Bu seferki kontroller beklendiği gibi geçti ve sistemin dayanıklılığı doğrulandı.

Bir sonraki aşamada hızlandırıcı tamamen kriyojenik yakıtla dolduruldu: sıvı oksijen tankı ilgili maddeyle, metan tankı ise sıvı azotla dolduruldu. Roket birkaç saat boyunca aşırı düşük sıcaklıkta tutuldu; bu, valflerin ve diğer ekipmanların ekstrem koşullardaki çalışma kapasitesini test etmeye olanak sağladı. Son aşamada ise kısmi yakıt ikmali ve soğuk gazla üfleme işlemleri gerçekleştirildi.

Teknik güncellemeler ve altyapı

Şu anda Booster 20, 33 adet Raptor motorunun monte edildiği Mega Bay 1 montaj kompleksine geri döndü. Uzmanların tahminlerine göre, bu hızlandırıcı Temmuz ayı ortalarından önce fırlatma rampasına dönmeyecek. Ancak ateşleme testlerinin, önceki Booster 19 modeline kıyasla çok daha kısa sürmesi bekleniyor. SpaceX, tüm motorları aynı anda ateşleyerek nihai bir statik testle yetinebilir.

Ship 40 aracı ise hazırlık konusunda oldukça ilerlemiş durumda. Mayıs ayında kriyojenik testlerden geçen araç, Haziran ayı başında altı adet Raptor motoruyla donatıldı. Önümüzdeki günlerde aracın fırlatma kompleksine çıkarılması ve orada motorların statik ateşlemesinin yapılması planlanıyor. Ardından araç, faydalı yükü yerleştirmek için tekrar montaj atölyesine geri getirilecek.

Paralel olarak Starbase uzay üssünün altyapısı da modernize ediliyor. Mühendisler, Super Heavy hızlandırıcılarını havada yakalamak için tasarlanan "chopsticks" (yemek çubukları) mekanik manipülatörlerinin yönlendirici parçalarını değiştirdiler. Yeni yapılar, özel teknolojik kesimler sayesinde oldukça hafifledi. Ayrıca kuleden hareketli sistemler de titreşimlerin etkisini azaltmak amacıyla yeniden gözden geçiriliyor.

ixbt.com verilerine göre SpaceX, bu görevler aracılığıyla sadece tekniği değil, aynı zamanda onu geri kazanma ve bakım hızını da artırmayı hedefliyor. Flight 13 ve sonraki Flight 14 görevleri, Starship sistemini tam yörünge seviyesine çıkarmada belirleyici bir öneme sahip olacak.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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