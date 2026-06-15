Huawei Mate 80 pazarda liderliği ele geçirdi: Apple geride kalıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi serisi Huawei Mate 80 akıllı telefonları ile iç pazarda büyük bir ses getirmeye devam ediyor. Son verilere göre, bu cihazlar sadece yüksek satış rakamlarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda haftadan haftaya performanslarını artırıyor. Bu durum, markanın premium segmentte Apple ile olan rekabette üstünlük sağladığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayın organının haberine göre, 2026 yılı Haziran ayı başı itibarıyla (yılın 23. haftası durumu), Huawei Mate 80 serisinin toplam satış hacmi 6,7 milyon adedi aştı. Dikkat çekici olan nokta, ilk yoğun satış döneminin geçip istikrarlı bir aşamaya girilmesine rağmen alıcıların ilgisinin azalmamış olmasıdır. Aksine, 22. haftada 198.400 adet akıllı telefon satılmışken, bir sonraki hafta bu rakam 211.400 adede ulaştı.

Pazar payı ve Apple ile rekabet

Şu anda Huawei, Çin akıllı telefon pazarında haftalık satışlarda %22,1'lik pay ile mutlak liderliği elinde tutuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ana rakibi olarak görülen Apple şirketi aynı dönemde %19,3'lük pay ile ikinci sırada yer alıyor. Üst segment akıllı telefon pazarında iki dev arasındaki mücadele giderek kızışıyor.

Analistlere göre, Huawei Mate 80 serisinin başarısı, markanın teknolojik bağımsızlığını güçlendirmesiyle doğrudan bağlantılı. Şirketin cihazlarında gelişmiş işlemciler ve yazılım çözümleri kullanması, yerel tüketiciler arasında büyük bir güven uyandırıyor. Bu durum, iPhone gibi küresel markaların bile Çin pazarındaki konumunu ciddi şekilde etkiliyor.

Mate 70 rekorlarının kırılması bekleniyor

Hatırlatmak gerekirse, önceki Huawei Mate 70 serisi tüm yaşam döngüsü boyunca 10 milyon adetten fazla satılmıştı. Mevcut büyüme hızına bakıldığında, yeni Mate 80 modelinin önceki neslin rekorunu sadece tekrarlamakla kalmayıp, önemli ölçüde geliştirebileceği söylenebilir.

Huawei amiral gemileri her zaman kullanıcıların ilgi odağı olmuştur. Satışlar ağırlıklı olarak Çin pazarına yönelik olsa da, bu modelin başarısının küresel pazardaki fiyatlar ve teknolojik trendler üzerinde etkisi olacağı şüphesizdir. Önümüzdeki aylarda bu serinin küresel versiyonlarının tanıtılması bekleniyor, bu da rekabeti daha da artıracaktır.