Uçak içinde harici batarya duman çıkardı: Havayolu şirketinden yolculara uyarı

·34·Teknoloji
Uçak içinde harici batarya duman çıkardı: Havayolu şirketinden yolculara uyarı

Çinli havayolu şirketi Tianjin Airlines'a ait bir uçakta yeni bir tatsız olay yaşandı. Uçuş sırasında bir yolcuya ait Power Bank (harici batarya) aniden duman çıkarmaya başlayınca uçakta tehlikeli bir durum oluştu. Bu olay, modern cihazların havacılık güvenliğine etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Tianjin'den Zhejiang'a giden GS7829 sefer sayılı uçuşta meydana geldi. Cihazdan duman çıktığını fark eden mürettebat, talimatlara uygun şekilde derhal müdahale etti. Profesyonel yaklaşım sayesinde yangın büyümeden önlendi ve uçak varış noktasına güvenli bir şekilde iniş yaptı. Olayda yolcular ve mürettebattan yaralanan olmadı.

Güvenlik gereksinimleri ve yasaklar

Bu olayın ardından Tianjin Airlines yönetimi, yolculara lityum-iyon bataryaların taşınmasıyla ilgili kuralları hatırlattı. Havayolu şirketinin açıklamasında, yalnızca 3C ve diğer uluslararası güvenlik standartlarını karşılayan sertifikalı cihazların kullanılması tavsiye edildi. Kalitesiz veya el yapımı şarj cihazlarının uçuş sırasında ciddi risk oluşturabileceği vurgulandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gerekliliklerine göre, uçak içine alınan tüm bataryaların UN38.3 testinden geçmiş olması ve gövdelerinde kapasite bilgilerinin net bir şekilde belirtilmiş olması zorunludur. Aşağıdaki türdeki cihazların uçağa alınması kesinlikle yasaktır:

  • Hiçbir işaretleme taşımayan veya bilgileri silinmiş cihazlar;
  • Markası ve üreticisi hakkında bilgi bulunmayan bataryalar;
  • İşaretlemesi sonradan yapıştırılmış şüpheli ürünler;
  • Dış görünüşü hasarlı, şişmiş veya deforme olmuş bataryalar.
Özbekistan havacılık pazarında da bu kurallar sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Uzbekistan Airways ve diğer yerel hava yolu şirketleri, yolculardan Power Bank cihazlarını yalnızca el bagajında taşımalarını talep etmektedir. Bunun temel nedeni, bagaj bölümünde bir batarya alev alırsa müdahale etmenin imkansız olması, ancak yolcu kabininde mürettebatın durumu hızla kontrol altına alabilmesidir.

Uzmanlar, yolculara uçuş öncesinde cihazlarının durumunu kontrol etmelerini ve ucuz, kalitesiz kopyalardan kaçınmalarını tavsiye ediyor. ixbt.com verilerine göre, lityum-iyon bataryalar basınç değişimlerinde ve kapalı ortamlarda ısınmaya meyillidir, bu da havacılık güvenliği için en büyük risklerden biri olarak kabul edilir.

TeknolojiUçakBataryaGüvenlikHavacılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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