Rusya'da "Gosuslugi" üzerinden yaklaşık 2 milyon SIM kart engellendi

Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı (Minsifri), yeni uygulamaya konulan sistem aracılığıyla yasa dışı veya kullanılmayan iletişim numaralarının kapatılmasına ilişkin ilk sonuçları açıkladı. Bu yılın 1 Nisan tarihinden itibaren faaliyete geçen özel servis sayesinde şu ana kadar yaklaşık 2 milyon SIM kartın engellendiği bildirildi. Bu konuda haber veriyor.

Bu hizmet "Gosuslugi" portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar, kendi adlarına kayıtlı tüm mobil numaraları tek bir yerden görme ve kontrol etme imkanına sahip oldular. ixbt.com verilerine göre, sistemin devreye girmesinden bu yana kullanıcılar verilerini kontrol etmek için servise 200 milyondan fazla kez başvurdu.

Siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele

Yeni aracın temel amacı, vatandaşları mobil dolandırıcılıktan korumaktır. Çoğu durumda, kişisel veriler kullanılarak üçüncü şahıslar tarafından gizlice SIM kart açıldığı gözlemlenmektedir. Artık kullanıcılar, kişisel hesaplarında tanımadıkları numaralar tespit ederlerse, bunların faaliyetlerini derhal durdurabilir veya sözleşmeyi tamamen feshedebilirler.

Minsifri basın servisi, tüm mobil operatörlerle yapılan sözleşmelere ilişkin bilgilerin tek bir noktada toplandığını vurguladı. Bu durum, vatandaşların kendi adlarına kayıtlı tüm aktif iletişim hatlarını operasyonel bir şekilde izlemelerine olanak tanıyor. Sonuç olarak, yasa dışı amaçlarla kullanılabilecek "fazla" numaraların sayısı hızla azalmaktadır.

Bölgesel önem ve dijital kontrol

Özbekistan ve diğer BDT ülkelerinde de son yıllarda SIM kartların kaydedilmesi ve kişiye tanımlanması konusu güncelliğini korumaktadır. Rusya'daki bu deneyim, devlet hizmetleri portalı üzerinden merkezi kontrol sisteminin beklenenden daha verimli çalıştığını göstermektedir. Bu tür önlemler sadece dolandırıcılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda telekomünikasyon pazarındaki düzensizliklere de son veriyor.

Şu anda engellenen yaklaşık 2 milyon numaranın büyük çoğunluğu kullanıcılar tarafından "tanınmayan" veya "gereksiz" olarak işaretlendi. Uzmanlara göre, bu tür dijital araçlar kişisel mahremiyetin sağlanmasında önemli bir adımdır. Gelecekte sistemin daha da geliştirilmesi ve operatörlerle veri alışverişi hızının artırılması planlanmaktadır.

Hatırlatmak isteriz ki, bu hizmet tüm Rus aboneler için açık olup, üzerinden sadece bireysel değil, kurumsal numaraları da kontrol etme imkanı bulunmaktadır. Bu durum, şeffaflığın sağlanması ve yasa dışı SIM kart satışıyla mücadelede temel bir silah görevi görmektedir.