Hindistanlı Sarvam girişimi 234 milyon dolar yatırım alarak unicorn oldu

·5·Teknoloji
Hindistanlı Sarvam girişimi 234 milyon dolar yatırım alarak unicorn oldu

Bengaluru merkezli Hint yapay zeka girişimi Sarvam, yeni finansman turunda 234 milyon dolar yatırım topladı ve şirketin toplam piyasa değeri 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, şirketi Hindistan'ın yapay zeka alanındaki en yeni "unicorn"u haline getirdi. Bu yatırım turu, dünya genelinde devletlerin ve büyük şirketlerin kritik teknolojiler ve hesaplama altyapısı üzerinde kontrol sağlama çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Techcrunch.com haberine göre.

Yatırımcılar arasında HCL Group konglomeratının yan kuruluşu olan HCLTech şirketi ana rolü oynadı ve projeye 150 milyon dolar aktardı. Ayrıca Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures ve Peak XV Partners gibi prestijli risk sermayesi fonları da bu tura katıldı. Sarvam, "B" serisi finansman turunda toplam 300 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Egemen yapay zeka ve ulusal çıkarlar

Bu büyük yatırımın arkasında sadece ticari kazanç değil, aynı zamanda "egemen yapay zeka" kavramı yatıyor. Birçok ülke gibi Hindistan da gelişmiş modellere ve bunları çalıştıran hesaplama güçlerine olan dışa bağımlılığı azaltmak istiyor. Sarvam, özellikle yerel dillere ve Hindistan'ın kendine özgü ihtiyaçlarına uyarlanmış modeller geliştirmeye odaklanıyor.

Şu anda şirketin ürünleri bankacılık, sigorta, kamu hizmetleri ve hatta savunma gibi stratejik alanlarda kullanılıyor. HCLTech ile ortaklık, Sarvam için büyük fırsatlar sunuyor: Girişim, kendi entelektüel modellerini HCLTech'in geniş müşteri tabanı, mühendislik kaynakları ve yazılım varlıklarıyla birleştirerek pazara daha geniş bir giriş yapmayı planlıyor.

Küresel rekabet ve jeopolitik kısıtlamalar

ixbt.com verilerine göre, Hindistan, OpenAI ve Anthropic gibi devler için ABD'den sonra ikinci büyük pazar olsa da, ülkede kendi güçlü temel modellerini geliştiren şirketlerin sayısı oldukça az. Yüksek hesaplama maliyetleri ve sermayeye erişimin sınırlı olması nedeniyle, Hint girişimleri ABD ve Çin'in zengin rakipleriyle mücadele etmekte zorlanıyor.

Kısa süre önce Anthropic şirketinin, ABD hükümetinin talebiyle en yeni Fable 5 ve Mythos 5 modellerine yabancıların erişimini kapatması, bu alandaki jeopolitik riskleri bir kez daha doğruladı. Bu tür kısıtlamalar, yerel ve bağımsız teknolojileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sarvam gibi projeler tam olarak bu boşluğu doldurmaya hizmet ediyor.

Yeni toplanan fonlar; ajan yapay zeka, programlama ve siber güvenlik alanındaki araştırmaları finanse etmek için kullanılacak. Ayrıca şirket, hesaplama altyapısını genişleterek çeşitli endüstriyel sektörlerde teknoloji uygulama kapsamını artırmayı hedefliyor.

SarvamYapay ZekaHindistanHCLTechGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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