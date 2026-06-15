Petrol Endüstrisinde Devrim: Rusya'da Kesintisiz Sondaj Teknolojisi Geliştirildi

·8·Teknoloji
Petrol Endüstrisinde Devrim: Rusya'da Kesintisiz Sondaj Teknolojisi Geliştirildi

Rus bilim insanları, petrol ve gaz endüstrisindeki sondaj sürecini radikal bir şekilde hızlandırabilecek benzersiz bir cihaz icat etti. Perm Ulusal Araştırma Politeknik Üniversitesi (PNIPU) uzmanları tarafından geliştirilen bu platform, eğimli kuyuların açılmasında sürecin durdurulmadan devam etmesine olanak tanıyor. Bu, dünya çapında bu türdeki ilk teknolojik çözüm olarak değerlendiriliyor. Haberi Ixbt.com veriyor.

Normalde eğimli kuyu açma işlemi sırasında sondaj kolonu, matkap darbeleri nedeniyle şiddetli şekilde titrer. Bu titreşimler, kuyunun yönünü belirleyen optik jiroskopların hassasiyetini olumsuz etkiler. Sonuç olarak uzmanlar, doğru veriler elde etmek için sondajı düzenli olarak durdurmak zorunda kalır. ixbt.com verilerine göre, bu teknolojik duraklamalar toplam çalışma süresinin %15'ine kadar olan kısmının israf edilmesine neden olur.

Teknolojinin Çalışma Prensibi ve Avantajları

PNIPU uzmanları bu sorunu çözmek için jiroskopları stabilize eden özel bir platform geliştirdi. Cihaz, sondaj borusunun iç kısmına, elektrik motoru gövdesine monte edilir. Sistem, kolonun dönüşünü kontrol eden jiroskoplar ve ivmeölçerlerden oluşmaktadır.

Sensörler kolonun dönmeye başladığını tespit ettiği anda, elektrik motoru platformu aynı hızda ancak ters yönde döndürmeye başlar. Bu da platformun hareketsiz ve stabil kalmasını sağlar. Sonuç olarak, en şiddetli titreşimler sırasında bile jiroskoplar hassasiyetini kaybetmez ve sondaj sürecini durdurmaya gerek kalmaz.

Yeni teknoloji, hem karada hem de deniz şelfindeki tüm eğimli kuyularda uygulanabilir. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, bu platformun kullanımı sondaj süresini önemli ölçüde kısaltır. Örneğin, bir ay süren bir sondaj işleminde ortalama 4-5 günlük zaman tasarrufu sağlanır.

Ekonomik açıdan bakıldığında, bu icat tek bir tesiste on milyonlarca ruble tutarında tasarruf sağlar. Petrol üretim endüstrisi için zaman ve kaynakların bu şekilde tasarrufu, maliyetlerin düşürülmesinde ve verimliliğin artırılmasında kritik bir faktördür. Şu anda bu geliştirmenin uygulamaya geniş çaplı entegrasyonu üzerinde çalışılmaktadır.

PetrolTeknolojiİnovasyonRusyaSondaj
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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