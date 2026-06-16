Ayaneo yeni Pocket Micro 2 el konsolunu duyurdu

El oyun cihazları pazarında kendine yer edinmiş olan Ayaneo şirketi, popüler Pocket Micro konsolunun halefi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. İki yılı aşkın süredir beklenen bu güncelleme Pocket Micro 2 olarak adlandırılıyor ve retro oyuncular ile kompakt gadget tutkunları için tasarlandı. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Orijinal model, zamanında efsanevi Game Boy Micro tasarımını andıran görünümü ve Android işletim sistemiyle çalışmasıyla birçok kişinin dikkatini çekmişti. Yeni nesil cihaz ise sadece dış görünüşte değil, teknik kapasite açısından da önemli bir artış vaat ediyor. Ayaneo markasının sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre, yeni gadget önceki modele kıyasla çok daha güçlü olacak.

Teknik Özellikler ve Beklenen Değişiklikler

Şu an için Ayaneo Pocket Micro 2 modelinin kesin teknik özellikleri ve dış görünümü gizli tutuluyor. Ancak ixbt.com yayıncısının bildirdiğine göre, üretici cihaz tabanına daha güçlü bir SoC (Sistem on Chip) yerleştirileceğine işaret etti. Hatırlatmak gerekirse, ilk nesil Pocket Micro ve onun uygun fiyatlı Pocket Micro Classic versiyonu Helio G99 işlemci ile donatılmıştı.

Yeni işlemcinin eklenmesi, konsolun sadece retro oyunları değil, aynı zamanda daha modern ve kaynak tüketen Android oyunlarını da rahatça çalıştırmasına olanak tanıyacak. Bu da sırasıyla cihazın rekabet gücünü artıracak. Şirket, yakın günlerde tüm detayların açıklanmasının beklendiği özel bir çevrimiçi sunum yapmayı planlıyor.

Ayaneo şirketinin bu yöndeki planları sadece Pocket Micro 2 ile sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre marka, 2026 yılında Konkr Pocket Block adında dikey tasarımlı başka bir model daha çıkarmayı hedefliyor. Bu durum, şirketin kompakt oyun cihazları segmentinde uzun vadeli bir stratejiye sahip olduğunu gösteriyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür cihazların ilgi çekici olması doğal. Son yıllarda ülkemizde el konsollarına olan talep artmaya başladı. Ayaneo ürünleri genellikle yüksek kaliteli malzemeleri ve özgün tasarımıyla öne çıkıyor, bu da onları koleksiyonerler ve yolda oyun oynamayı sevenler için ideal bir seçim haline getiriyor.