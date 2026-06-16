Sharp ilk akıllı saatini ve yüzüğünü tanıttı

Japon teknoloji devi Sharp, beklenmedik bir adım atarak giyilebilir cihazlar pazarına resmen girdiğini duyurdu. Şirket, ilk akıllı saati Karada Mate Watch (MH-W01) ve akıllı yüzüğü Karada Mate Ring (MH-R01) modellerini tanıttı. Bu gelişme, markanın geleneksel ev aletleri ve ekran üretimi dışında, kişisel sağlık izleme alanında da yer edinme isteğini gösteriyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Karada Mate Watch akıllı saat, altın ve gümüş renklerinde üretilmiş olup klasik 22 mm genişliğinde bir kayışla donatılmıştır. Cihazın öne çıkan özelliği, Circuit View arayüzüdür. Bu sistem gün boyunca adım sayısı, kalp atış hızı ve yakılan kalorileri gösterirken, uyku öncesinde otomatik olarak hava durumu bilgilerine ve ertesi günün planlarına geçer. ixbt.com verilerine göre, saatte kalori yakımını otomatik olarak ölçen patentli Flow teknolojisi kullanılmıştır.

Sağlık ve yenilikçi fonksiyonlar

Saat sadece fiziksel aktiviteyi değil, aynı zamanda vücuttaki su dengesini (hidrasyonu) da kontrol eder. Kullanıcının vücudunda su eksikliği tespit edilirse, cihaz otomatik olarak sıvı tüketilmesi gerektiğine dair bir hatırlatıcı gönderir. Bu özellik, özellikle sıcak iklim bölgelerinde sağlığı korumak için oldukça faydalı olabilir.

Şirketin bir diğer ilgi çekici geliştirmesi ise Karada Mate Ring akıllı yüzüğüdür. Genişliği 6,7 mm, kalınlığı 2,8 mm olan yüzüğün ağırlığı, boyutuna bağlı olarak sadece 2,1 gram ile 3,1 gram arasında değişmektedir. Küçük boyutuna rağmen yüzüğün içine SOXAI sensörü, akselerometre, optik kalp atış hızı sensörü, kızılötesi ve vücut sıcaklığı ölçer sensörler yerleştirilmiştir. Cihaz IPX8 standardında suya dayanıklıdır.

Bu yüzük yardımıyla kullanıcılar uyku kalitesini ve derinliğini, kandaki oksijen miktarını ve kalp atış hızını yüksek hassasiyetle takip edebilirler. Tüm veriler özel Karada Mate tıbbi uygulamasında toplanır ve analiz edilir. Bunun, Apple ve Samsung gibi devler arasında giderek artan akıllı yüzük segmentindeki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

Hizmetler ve abonelik sistemi

Sharp, cihazları için ek bir servis hizmeti de başlattı. Kullanıcılar ücretsiz planın yanı sıra, ayda yaklaşık 4 dolar (600 yen) karşılığında Plus tarifesine abone olabilirler. Bu paket kapsamında, uzman diyetisyenlerden beslenme konusunda kişisel tavsiyeler alma imkanı sağlanacaktır.

Bu cihazların küresel pazara çıkış tarihi ve kesin fiyatları henüz tam olarak açıklanmasa da, Sharp markasının prestiji ve Japon kalitesine olan güven, yeni gadget'lara karşı büyük bir ilgi uyandırıyor. Şirket bu adımla ekosistemini genişletmeyi ve kullanıcıların günlük yaşamına daha derinlemesine nüfuz etmeyi hedefliyor.