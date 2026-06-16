Hindistan'da Telegram Engellendi: Sebep Tıp Fakültesi Sınavları

·40·Teknoloji
Hindistan'da Telegram Engellendi: Sebep Tıp Fakültesi Sınavları

Hindistan hükümeti, ülke genelinde Telegram mesajlaşma uygulamasına erişimi geçici olarak kısıtlama kararı aldı. Bu önlem, tıp fakültelerine giriş sınavları sırasında meydana gelebilecek dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla uygulandı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Ülke Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, engelleme 22 Haziran'a kadar devam edecek. Hükümet, bu platformun adayları kandırmak ve sınav sorularını yasa dışı olarak yaymak için kullanıldığından endişe duyuyor. Bu karar, devlet egemenliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla çevrimiçi kaynakları kısıtlama hakkı tanıyan Hindistan bilgi teknolojileri yasasının katı maddelerine uygun olarak alındı.

Sınav sorularının sızdırılması

Durumun gerilmesine, geçen ay meydana gelen büyük bir kriz neden oldu. Hindistan hükümeti, NEET (Ulusal Uygunluk ve Giriş Testi) olarak adlandırılan temel tıp sınavı sonuçlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bunun nedeni, sınav sorularının test başlamadan önce sosyal ağlarda, özellikle de Telegram üzerinden yayıldığının tespit edilmesiydi.

Bu olayın ardından hükümet, yeniden sınav tarihini 21 Haziran olarak belirledi. Ulusal Test Ajansı (NTA) verilerine göre, dolandırıcı gruplar Telegram platformunu organize bir şekilde kullanarak yeniden sınava girecek adayları yanıltmaya ve test süreçlerini aksatmaya çalıştı.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, Hindistan hükümeti bu tür önlemler alarak eğitim sistemindeki şeffaflığı yeniden sağlamayı hedefliyor. Telegram, gizlilik politikası ve gruplardaki içeriği denetlemenin zorluğu nedeniyle sık sık bu tür yasa dışı faaliyetlerin merkezi haline geliyor.

Özbek kullanıcılar için de bu tür durumlar yabancı değil. Ülkemizde de önemli sınav dönemlerinde çeşitli gruplarda "soru satışı" ile ilgili sahte ilanların arttığı gözlemleniyor. Hindistan deneyimi, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların devlet düzeyinde ciddi kısıtlamalara yol açabileceğini gösteriyor.

Şu ana kadar Telegram yönetimi, Hindistan'daki bu engelleme hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlara göre, sınavlar sona erdiğinde mesajlaşma uygulamasının faaliyetlerinin yeniden başlaması bekleniyor, ancak platformun gelecekteki faaliyetleri hükümetin sıkı denetimi altında olacak.

TelegramHindistanEngellemeSınavTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriRusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriBugün, 08:28Japonya Ay'da Devrim Yaptı: Minik Robot 100 Dakika Boyunca Bağımsız Hareket EttiJaponya Ay'da Devrim Yaptı: Minik Robot 100 Dakika Boyunca Bağımsız Hareket EttiBugün, 08:27Güneş «yaz uykusuna» yatıyor: Dünya sakin bir döneme giriyorGüneş «yaz uykusuna» yatıyor: Dünya sakin bir döneme giriyorBugün, 07:55Veri Depolama Cihazları Pazarı Pahalılaşıyor: HDD Kıtlığı 2028'e Kadar SürecekVeri Depolama Cihazları Pazarı Pahalılaşıyor: HDD Kıtlığı 2028'e Kadar SürecekBugün, 07:51Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk masaüstü bilgisayarını hazırlıyorHuawei, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk masaüstü bilgisayarını hazırlıyorBugün, 06:54Malezya merkezli Respond.io girişimi 62,5 milyon dolar yatırım aldıMalezya merkezli Respond.io girişimi 62,5 milyon dolar yatırım aldıBugün, 06:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı