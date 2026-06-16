Hindistan'da Telegram Engellendi: Sebep Tıp Fakültesi Sınavları

Hindistan hükümeti, ülke genelinde Telegram mesajlaşma uygulamasına erişimi geçici olarak kısıtlama kararı aldı. Bu önlem, tıp fakültelerine giriş sınavları sırasında meydana gelebilecek dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla uygulandı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Ülke Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, engelleme 22 Haziran'a kadar devam edecek. Hükümet, bu platformun adayları kandırmak ve sınav sorularını yasa dışı olarak yaymak için kullanıldığından endişe duyuyor. Bu karar, devlet egemenliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla çevrimiçi kaynakları kısıtlama hakkı tanıyan Hindistan bilgi teknolojileri yasasının katı maddelerine uygun olarak alındı.

Sınav sorularının sızdırılması

Durumun gerilmesine, geçen ay meydana gelen büyük bir kriz neden oldu. Hindistan hükümeti, NEET (Ulusal Uygunluk ve Giriş Testi) olarak adlandırılan temel tıp sınavı sonuçlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bunun nedeni, sınav sorularının test başlamadan önce sosyal ağlarda, özellikle de Telegram üzerinden yayıldığının tespit edilmesiydi.

Bu olayın ardından hükümet, yeniden sınav tarihini 21 Haziran olarak belirledi. Ulusal Test Ajansı (NTA) verilerine göre, dolandırıcı gruplar Telegram platformunu organize bir şekilde kullanarak yeniden sınava girecek adayları yanıltmaya ve test süreçlerini aksatmaya çalıştı.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, Hindistan hükümeti bu tür önlemler alarak eğitim sistemindeki şeffaflığı yeniden sağlamayı hedefliyor. Telegram, gizlilik politikası ve gruplardaki içeriği denetlemenin zorluğu nedeniyle sık sık bu tür yasa dışı faaliyetlerin merkezi haline geliyor.

Özbek kullanıcılar için de bu tür durumlar yabancı değil. Ülkemizde de önemli sınav dönemlerinde çeşitli gruplarda "soru satışı" ile ilgili sahte ilanların arttığı gözlemleniyor. Hindistan deneyimi, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların devlet düzeyinde ciddi kısıtlamalara yol açabileceğini gösteriyor.

Şu ana kadar Telegram yönetimi, Hindistan'daki bu engelleme hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlara göre, sınavlar sona erdiğinde mesajlaşma uygulamasının faaliyetlerinin yeniden başlaması bekleniyor, ancak platformun gelecekteki faaliyetleri hükümetin sıkı denetimi altında olacak.