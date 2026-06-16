OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ İşlemcili En Güçlü El Konsolu Tanıtıldı

·6·Teknoloji
OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ İşlemcili En Güçlü El Konsolu Tanıtıldı

Taşınabilir oyun cihazları pazarı yeni bir aşamaya geçiyor. One Netbook şirketi, yeni amiral gemisi olan OneXPlayer X2 Mini Pro taşınabilir oyun bilgisayarını resmen duyurdu. Bu gadget, teknik özellikleriyle sadece rakiplerini değil, birçok modern dizüstü bilgisayarı da geride bırakmaya aday. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Cihazın temel özelliği donanımında gizli. ixbt.com verilerine göre OneXPlayer X2 Mini Pro, AMD Ryzen AI Max+ 388 işlemci ile donatılmış. Bu çip, AI yeteneklerini ve yüksek performansı birleştirerek en ağır AAA oyunların bile sorunsuz çalıştırılmasını sağlıyor. Şu anda Indiegogo platformunda crowdfunding kampanyası başlamış olup, cihazın başlangıç fiyatı 2466 ABD doları olarak belirlenmiş.

Ekran ve Bellek Özellikleri

Oyuncular için görsel kalite ön plandadır. Bu nedenle üreticiler cihaza 8,8 inçlik bir AMOLED ekran yerleştirmiş. Ekran 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca, görüntünün akıcılığını sağlayan VRR teknolojisi de destekleniyor. Bu da dinamik oyunlarda kare yırtılmalarını önlüyor.

Bellek konusunda OneXPlayer X2 Mini Pro gerçek bir rekor kırıyor. Temel model 48 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. Üst konfigürasyonlarda ise RAM kapasitesi 64 GB'a, depolama alanı ise 2 TB'a kadar çıkıyor. Ayrıca, ek mini SSD ve microSD kartlar yardımıyla toplam depolama kapasitesini 8 TB'a kadar genişletme imkanı bulunuyor.

Soğutma Sistemi ve Ergonomi

Bu kadar yüksek gücü dizginlemek için özel bir soğutma sistemi geliştirildi. Cihazın içinde dört adet bakır ısı borusu ve dakikada 5400 devirle dönen iki fan yer alıyor. Maksimum yük altında kullanıcılar, Frost Bay harici sıvı soğutma sistemini de bağlayabilirler. Bu, taşınabilir cihazlar dünyasında nadir görülen teknolojik bir çözüm.

  • Kontrol elemanları: Hall sensörlü çıkarılabilir gamepad'ler;
  • Batarya: 85 Wh kapasiteye sahip ve oyun sırasında değiştirilebilir;
  • Portlar: USB 4, USB 3.2 (Type-C ve Type-A) ve kulaklıklar için özel yuva;
  • Ağırlık: Bataryasız 719 gram.
Teknoloji meraklıları için bu cihaz, yüksek fiyatı nedeniyle premium segmentte kalmaya devam edecek. Ancak sunduğu imkanlar, mobil oyunculuğun geleceğinin nasıl olacağını gösteriyor. Şu an sipariş veren müşterilere cihazların teslimatı Temmuz 2026 sonu olarak planlanıyor. Bu süre, teknolojinin tam olarak optimize edilmesi için gerekli görülüyor.

OneXPlayerAMD RyzenOyun BilgisayarıTeknolojiGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka Hatalarına Son: Probably Startupları 9 Milyon Dolar Yatırım AldıYapay Zeka Hatalarına Son: Probably Startupları 9 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 13:27Dijital Detoks için Commodore Callback 8020: Tarayıcısız Akıllı Telefon TanıtıldıDijital Detoks için Commodore Callback 8020: Tarayıcısız Akıllı Telefon TanıtıldıBugün, 13:25Astrobotic, Griffin-1 Ay Modülünü Tanıttı: Yeni Görev DetaylarıAstrobotic, Griffin-1 Ay Modülünü Tanıttı: Yeni Görev DetaylarıBugün, 12:56Çin'de Kullanılamaz Elektrikli Araç Bataryalarının Yasa Dışı Pazarı Ortaya ÇıkarıldıÇin'de Kullanılamaz Elektrikli Araç Bataryalarının Yasa Dışı Pazarı Ortaya ÇıkarıldıBugün, 12:53Redmi Turbo 5 küresel pazara çıktı: Dev batarya ve uzun süreli güncellemeRedmi Turbo 5 küresel pazara çıktı: Dev batarya ve uzun süreli güncellemeBugün, 12:24Microsoft Teams çalışanların ofiste olduğunu Wi-Fi üzerinden tespit edecekMicrosoft Teams çalışanların ofiste olduğunu Wi-Fi üzerinden tespit edecekBugün, 12:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı