OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ İşlemcili En Güçlü El Konsolu Tanıtıldı

Taşınabilir oyun cihazları pazarı yeni bir aşamaya geçiyor. One Netbook şirketi, yeni amiral gemisi olan OneXPlayer X2 Mini Pro taşınabilir oyun bilgisayarını resmen duyurdu. Bu gadget, teknik özellikleriyle sadece rakiplerini değil, birçok modern dizüstü bilgisayarı da geride bırakmaya aday. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Cihazın temel özelliği donanımında gizli. ixbt.com verilerine göre OneXPlayer X2 Mini Pro, AMD Ryzen AI Max+ 388 işlemci ile donatılmış. Bu çip, AI yeteneklerini ve yüksek performansı birleştirerek en ağır AAA oyunların bile sorunsuz çalıştırılmasını sağlıyor. Şu anda Indiegogo platformunda crowdfunding kampanyası başlamış olup, cihazın başlangıç fiyatı 2466 ABD doları olarak belirlenmiş.

Ekran ve Bellek Özellikleri

Oyuncular için görsel kalite ön plandadır. Bu nedenle üreticiler cihaza 8,8 inçlik bir AMOLED ekran yerleştirmiş. Ekran 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca, görüntünün akıcılığını sağlayan VRR teknolojisi de destekleniyor. Bu da dinamik oyunlarda kare yırtılmalarını önlüyor.

Bellek konusunda OneXPlayer X2 Mini Pro gerçek bir rekor kırıyor. Temel model 48 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. Üst konfigürasyonlarda ise RAM kapasitesi 64 GB'a, depolama alanı ise 2 TB'a kadar çıkıyor. Ayrıca, ek mini SSD ve microSD kartlar yardımıyla toplam depolama kapasitesini 8 TB'a kadar genişletme imkanı bulunuyor.

Soğutma Sistemi ve Ergonomi

Bu kadar yüksek gücü dizginlemek için özel bir soğutma sistemi geliştirildi. Cihazın içinde dört adet bakır ısı borusu ve dakikada 5400 devirle dönen iki fan yer alıyor. Maksimum yük altında kullanıcılar, Frost Bay harici sıvı soğutma sistemini de bağlayabilirler. Bu, taşınabilir cihazlar dünyasında nadir görülen teknolojik bir çözüm.

Kontrol elemanları: Hall sensörlü çıkarılabilir gamepad'ler;

Batarya: 85 Wh kapasiteye sahip ve oyun sırasında değiştirilebilir;

Portlar: USB 4, USB 3.2 (Type-C ve Type-A) ve kulaklıklar için özel yuva;

Ağırlık: Bataryasız 719 gram.

Teknoloji meraklıları için bu cihaz, yüksek fiyatı nedeniyle premium segmentte kalmaya devam edecek. Ancak sunduğu imkanlar, mobil oyunculuğun geleceğinin nasıl olacağını gösteriyor. Şu an sipariş veren müşterilere cihazların teslimatı Temmuz 2026 sonu olarak planlanıyor. Bu süre, teknolojinin tam olarak optimize edilmesi için gerekli görülüyor.