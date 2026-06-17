Eski SpaceX Mühendisi Roket Teknolojisini Jeotermal Enerjiye Uyguluyor

·34·Teknoloji
Eski SpaceX Mühendisi Roket Teknolojisini Jeotermal Enerjiye Uyguluyor

Eski bir SpaceX mühendisi tarafından kurulan Critical Energy girişimi, jeotermal enerji alanında devrim yaratmak amacıyla 22 milyon dolar yatırım topladı. Şirket, roket motoru prensibiyle çalışan modüler türbinler geliştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu projenin, dünya genelinde giderek artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, dünya genelindeki jeotermal enerji potansiyeli 42 terawatt olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen yıl insanlık tarafından tüketilen toplam enerji miktarının iki katıdır. TechCrunch'ın haberine göre Critical Energy, tam olarak bu devasa kaynağın işletilmesindeki temel teknolojik boşluğu, yani esnek ve kompakt türbin eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Roket Teknolojisinden Enerjiye

Girişimin kurucusu ve CEO'su Spencer Jackson, daha önce SpaceX'te Falcon Heavy, Starship ve Raptor roket motorları üzerinde çalışmıştı. Jackson, deneyimlerinden yola çıkarak türbinlerin fabrika ortamında modüler olarak üretilmesini öneriyor. Günümüzde jeotermal santraller için büyük türbinlerin yerinde kurulması aylar, hatta yıllar alabiliyor. Critical Energy ise bu süreci hızlandırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Toplanan fonlar, şirketin ilk 2,5 megawatt'lık projesinin inşasına ayrılacak. Jackson, jeotermal enerjinin yakın gelecekte nükleer füzyon ve fisyon teknolojilerini geride bırakabileceğini belirtiyor. "Jeotermal enerji onları büyük bir farkla yenecek. Dört-beş yıl içinde yılda birkaç gigawatt güç sağlamayı planlıyoruz," diyor.

Veri Merkezleri İçin Çözüm

Jeotermal enerjinin gelişimi, özellikle teknoloji devleri için kritik öneme sahip. Son raporlara göre, modern jeotermal teknolojiler 2030 yılına kadar yeni inşa edilen veri merkezlerinin (data-centers) üçte ikisinin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Bu, yapay zeka ve bulut bilişim çağında sürdürülebilir enerji kaynağına olan ihtiyacı karşılayacaktır.

Critical Energy, cihazlarını üretirken Tesla ve SpaceX'in uyguladığı stratejiyi benimsemeyi planlıyor: zamanla tüm bileşenlerin kendi fabrikalarında üretilmesini sağlamak. Şu an için bazı parçalar dış pazarlardan satın alınıyor, ancak turbomakine parçaları roket motorlarına benzediği için bunların özel atölyelerde üretimine başlandı.

Şirketin ilk jeotermal santralinin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesis, İzlanda veya Kuzey Kaliforniya'daki mevcut jeotermal bölgelere benzer bir konuma kurulacak. Girişimin uzun vadeli planı ise oldukça iddialı: 2045 yılına kadar yılda 300 gigawatt kapasiteli türbinler üretmek. Bu, küresel ölçekte fosil yakıtlardan vazgeçilmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.

SpaceXJeotermal EnerjiTeknolojiStartupYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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