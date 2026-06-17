Moskova Metrosu Yabancı Yazılımları Bırakıp Linux Sistemine Geçiyor

·24·Teknoloji
Moskova Metrosu Yabancı Yazılımları Bırakıp Linux Sistemine Geçiyor

Moskova Metrosu, tüm bilgi ve bilet altyapısını Rusya'da geliştirilen Astra Linux işletim sistemine taşıma konusunda kapsamlı bir proje başlattı. Bu stratejik adım, ulaşım sisteminin yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltmayı ve siber güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. CNews'in haberine göre, önümüzdeki üç yıl içinde on binlerce cihaz yeni platformda çalışmaya başlayacak. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Proje kapsamında, yolcuların her gün kullandığı kasa makineleri, bilet satış otomatları, bilgi terminalleri ve turnikeler tamamen yenilenecek. Tek bir yazılım platformu olarak Astra Linux'un Desktop, Server ve Embedded versiyonları seçildi. Bu durum, metronun hem dahili sunucularını hem de yolculara hizmet veren küçük cihazları aynı ekosistemde birleştirmesine olanak tanıyor.

Teknolojik bağımsızlık ve güvenlik meseleleri

"Grup Astra" şirketinden alınan bilgilere göre, projenin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. 2025 yılına gelindiğinde metro, farklı sürümlerdeki işletim sistemleri için lisansları temin etti. Özellikle gömülü sistemler ve self-servis terminalleri için tasarlanan Embedded versiyonuna ayrı bir önem veriliyor. Gelecekte 6000'den fazla ödeme cihazının ve tüm turnikelerin bu sisteme taşınması planlanıyor.

Moskova hükümeti temsilcileri, yeni sisteme geçişin sadece siyasi veya ekonomik değil, aynı zamanda teknik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Yabancı yazılım tedarikçilerinin pazardan çekilmesiyle birlikte, ulaşım gibi kritik altyapı nesnelerinin istikrarlı çalışmasını sağlamak öncelikli bir görev haline geldi. Artık kurulan tüm yeni cihazlar standart olarak Astra Linux ile donatılacak.

Özbekistan koşullarında da ulaşım sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve yerel çözümlerin kullanılması meselesi güncelliğini koruyor. Taşkent metrosunda da son yıllarda ödeme sistemleri ve izleme süreçleri aşamalı olarak modernize ediliyor. Rusya deneyimi, büyük metropollerin beklenmedik teknolojik kesintileri önlemek için açık kaynaklı veya ulusal işletim sistemlerine güvenmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Diğer şehirlerdeki değişiklikler

Moskova'daki bu değişiklikler, Rusya'nın diğer büyük şehirleri için de örnek teşkil ediyor. Örneğin, St. Petersburg metrosu da turnikeleri yerel yazılıma taşımaya hazırlanıyor. Oradaki çalışmaların 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Uzmanlara göre, bu tür kitlesel bir migrasyon, Linux tabanlı sistemlerin ulaşım sektöründeki konumunu daha da güçlendirecektir.

Genel olarak bu proje şu hedefleri gözetmektedir:

  • Yabancı yazılım tedarikçilerine olan bağımlılığa son vermek;
  • Kritik altyapının siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmak;
  • Yazılım güncellemelerini merkezileştirmek ve yönetimi basitleştirmek;
  • Optimize edilmiş işletim sistemi sayesinde donanımların kullanım ömrünü uzatmak.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Moskova metrosunun dünyadaki Linux sisteminde çalışan en büyük ulaşım ağlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Bu durum, gelecekte akıllı ulaşım sistemlerinin daha geniş çapta uygulanması için bir temel oluşturacaktır.

TeknolojiLinuxMetroYazılımAstra Linux
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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