Kadın Sağlığında Devrim: Clair Health Hormon Takip Eden Akıllı Cihaz Geliştirdi

Stanford Üniversitesi mezunları Jenni Duan ve Abhinav Agarval, kadın sağlığı izlemede yeni bir dönem başlatan Clair Health girişimini kurdular. Bu proje, hormonal değişimleri gerçek zamanlı ve non-invaziv (deriyi delmeden) yöntemle takip eden ilk giyilebilir cihazı geliştiriyor. Bu teknoloji, kadınların vücutlarındaki karmaşık süreçleri daha iyi anlamalarına ve sağlık sorunlarını erkenden tespit etmelerine yardımcı olacak. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgiye göre, Clair Health projesi, Khosla Ventures liderliğindeki yatırım turunda 11,6 milyon dolar fon toplamayı başardı. Finansman sürecine a16z speedrun, Cartan Capital ve diğer prestijli girişim sermayesi fonlarının yanı sıra tanınmış yatırımcı Anne Wojcicki de katıldı. Toplanan fonlar, cihazın sensör sisteminin iyileştirilmesine ve AI algoritmalarının genişletilmesine yönlendirilecek.

Geleneksel akıllı saatlere göre avantajları

Günümüzde yaygın olan Apple Watch veya Pixel Watch gibi cihazlar temel olarak jiroskop, optik sensörler ve vücut ısısı ölçümü ile sınırlıdır. Clair Health kurucuları, bu sensörlerin hormonal sağlık hakkında tam bir fikir vermek için yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni gadget, hormon dinamiklerini analiz edebilen benzersiz bir biomanyetik sensör dahil olmak üzere 10 farklı biyosensörle donatıldı.

Cihaz sadece adet döngüsünü değil, aynı zamanda vücuttaki inflamasyon süreçlerini, şişkinlikleri, enerji seviyelerini ve perimenopoz (menopoza geçiş dönemi) belirtilerini de takip ediyor. Bu veriler, kadınların doktor randevularında semptomlarını sadece sözlü olarak anlatmak yerine, kesin rakamlar ve grafikler şeklindeki tıbbi verileri sunmalarına olanak tanıyor.

Sesli AI ve bireysel yaklaşım

Girişimin bir diğer özgün yanı ise kullanıcıyla iletişim kurma yöntemidir. Clair Health, kullanıcının sesi aracılığıyla biyobelirteçleri analiz edebilen özel bir AI modeli geliştirdi. Birkaç dakikalık bir konuşmanın ardından sistem, kadının döngünün hangi aşamasında olduğunu ve hormonal durumunu belirleyebiliyor.

Jenni Duan'a göre, mevcut mobil uygulamalar genellikle sınırlı sayıda semptomun işaretlenmesine izin veriyor. Clair Health ise sesli arayüz aracılığıyla kullanıcının sorunlarını özgürce ifade etmesine imkan tanıyor, AI ise bu verileri analiz ederek bireysel tavsiyeler geliştiriyor.

Proje şu anda prototip aşamasında olup, nihai görünümünün sadece yüksek teknolojik değil, aynı zamanda estetik açıdan da çekici olması bekleniyor. Bu tür inovasyonlar, Özbekistan gibi ülkelerde de kadın sağlığına dijital teknolojiler aracılığıyla uzaktan teşhis konulması ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyabilir.