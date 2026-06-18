Sharge, Araç Bataryalarına Dayalı Yeni Bir Taşınabilir Güç Kaynağı Çıkardı

·2·Teknoloji
Sharge, Araç Bataryalarına Dayalı Yeni Bir Taşınabilir Güç Kaynağı Çıkardı

Modern gadget pazarında standart dışı tasarımı ve yüksek teknolojik çözümleriyle tanınan Sharge şirketi, yeni bir taşınabilir güç kaynağı (power bank) tanıttı. Bu cihaz, sadece kompaktlığıyla değil, aynı zamanda elektrikli araçlarda kullanılan batarya hücreleriyle donatılmış olmasıyla da teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihazın temel özelliği içerisine yerleştirilen 21700 tipi batarya hücreleridir. Belirtmek gerekir ki, tam olarak bu tip güç kaynakları, Tesla araçlar dahil modern elektrikli araçların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu da cihazın uzun ömürlü olmasına ve enerji yoğunluğunun yüksek olmasına işaret eder.

Cihazın kapasitesi 10 000 mAh değerindedir ve 45 W güç ile hızlı şarj fonksiyonunu desteklemektedir. Ayrıca PD 3.0 ve SCP protokolleri ile uyumludur, bu da sadece akıllı telefonların değil, tabletlerin ve bazı dizüstü bilgisayarların da verimli bir şekilde şarj edilmesine olanak tanır. Bataryanın kendisi ise 30 W güçle şarj edilmektedir.

İnovatif Yapı ve Dayanıklılık

Sharge mühendisleri, kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla cihaza 60 santimetrelik bir Type-C kablosu entegre ettiler. Bu kablo, özel bir mekanizma yardımıyla gövde içinden çıkar ve kullanıldıktan sonra tekrar yerine döner. Üreticinin belirttiğine göre, bu mekanizma 30 000 kez çekilmeye dayanıklıdır, bu da cihazın günlük aktif kullanımda son derece dayanıklı olduğu anlamına gelir.

Ayrıca cihaz, 1,14 inç renkli bir LCD ekranla donatılmıştır. 240 x 135 piksellik bu ekran; şarj seviyesi, akım gücü, voltaj ve şarj için kalan süre gibi önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntüler. Bu işlevsellik, kullanıcının süreci tamamen kontrol etmesine imkan tanır.

Cihazın ağırlığı sadece 235 gramdır, bu da onu seyahatler ve günlük yürüyüşler için uygun bir yol arkadaşı haline getirir. Gövdede yerleşik kablonun yanı sıra, ek USB-A ve USB-C portları da mevcut olup, bunlar aracılığıyla aynı anda birden fazla gadget şarj edilebilir.

Özbekistan pazarında da Sharge markalı ürünler, şeffaf tasarımı ve kalitesiyle popülerleşmektedir. Yeni modelin otomotiv endüstrisi standartlarına uygun bileşenlerle donatılmış olmasının, pazardaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

ShargePower BankTeknolojiGadgetBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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