Yapay Zeka Nedeniyle iPhone Fiyatlarının Önemli Ölçüde Artması Bekleniyor

·4·Teknoloji
Yapay Zeka Nedeniyle iPhone Fiyatlarının Önemli Ölçüde Artması Bekleniyor

Dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan talebin hızla artması, beklenmedik ekonomik sonuçlar doğuruyor. Özellikle Apple CEO'su Tim Cook, yakın gelecekte iPhone, Mac ve iPad cihazlarının fiyatlarının artabileceği konusunda uyardı. Bunun temel nedeni olarak bellek çiplerinin (RAM ve NAND) fiyatlarının küresel ölçekte yükselmesi gösteriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında "RAMageddon" olarak adlandırılan olay — bellek çiplerine olan ihtiyacın arzı aşması durumu gözlemleniyor. WSJ'ye verdiği röportajda Tim Cook, çip fiyatlarının geçen yıla oranla yaklaşık dört kat arttığını vurguladı. Şirket şu an için bu maliyetleri kendi bünyesinde karşılamaya çalışsa da Cook, durumun "sürdürülebilir olmadığını" belirterek fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Maliyet ve Gelir Dengesi

Apple henüz hangi ürünlerin fiyatlarının ne zaman artacağını açıklamadı. Ancak analistler, Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinin bu değişiklikten ilk etkilenenler olacağını tahmin ediyor. Financial Times uzmanlarına göre, bellek tedarik zincirindeki sorunlar doğrudan akıllı telefonların maliyetini etkileyecek.

TechInsights araştırma şirketinin hesaplamalarına göre, Apple'ın geleneksel kâr marjını koruması için bir sonraki iPhone Pro modelinin fiyatına en az 270 dolar eklemesi gerekecek. Bilgi için, mevcut iPhone 15 Pro modelinin başlangıç fiyatı 999 dolardır. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, kullanıcılar yeni nesil akıllı telefonlar için önemli ölçüde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Yapay Zekanın Apple İçin Yarattığı Zorluklar

İşin ilginç yanı, yapay zeka şu ana kadar Apple için beklenen düzeyde büyük bir gelir getirmedi. Aksine şirket, cihazlarında yapay zeka stratejisini oluştururken baskı altında kalıyor. Yıl başında şirket, iki yıl önce vaat edilen AI özelliklerini zamanında sunamadığı için 250 milyon dolar tutarında bir ceza ödemek zorunda kaldı.

Yakın zamanda gerçekleşen WWDC konferansı kapsamında Apple, Siri sesli asistanının köklü bir şekilde güncellenmesi de dahil olmak üzere yapay zeka planlarını sergiledi. Ancak bu tür karmaşık algoritmaların doğrudan cihaz üzerinde işlenmesi, daha fazla bellek (RAM) gerektiriyor. Bu da sırasıyla maliyetlerin daha da artmasına ve nihai tüketici için fiyatların yükselmesine yol açan bir döngü oluşturuyor.

Bu haberler Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Apple ürünlerinin ülkemizde yüksek prestije sahip olduğu göz önüne alındığında, küresel fiyat artışları yerel perakendecilerdeki fiyatlandırmayı da doğrudan etkileyecektir. Şu an için tüketicilere tek seçenek, sonbahar tanıtımını beklemek ve fiyat politikasındaki resmi değişiklikleri takip etmektir.

AppleiPhoneYapay ZekaTim CookTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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